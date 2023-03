Auf- und Abstieg von Melonis Topmanager – Er kopierte mal schnell aus einer Rede von Mussolini Claudio Anastasio wurde neulich von den Postfaschisten zum Chef eines Staatsunternehmens befördert – und verstörte nun mit einem Mail an den Verwaltungsrat. Oliver Meiler aus Rom

Mit Nostalgie ist es so eine Sache, man bringt sie fast nicht aus dem Herzen. Claudio Anastasio, Informatikingenieur und Unternehmer aus Rom, 53 Jahre alt, verspürt Wehmut nach der nun doch schon fernen Zeit, da Italien vom Duce regiert wurde, von Benito Mussolini.

Das ist keine üble Nachrede. Er könnte die Neigung ja auch schlecht leugnen, selbst wenn er wollte. 1997, als das Internet noch ein kleines Netz war, schuf Claudio Anastasio den Blog «Mussolini». Die Firma dahinter nannte er «Mussolini Internet», er war deren «Exekutivpräsident». Der erste Eintrag war eine Hommage an Vittorio Mussolini, den Bruder des Faschistenführers. Dessen Tod berührte ihn «zutiefst».

Mässig prädestiniert für den Job

Das wäre dem grossen Publikum wohl für immer verborgen geblieben, hätte Giorgia Meloni, Italiens Ministerpräsidentin, diesen weitgehend unbekannten Parteigänger ihrer Fratelli d’Italia neulich nicht an die Spitze einer Staatsfirma befördert, auf einen Topposten im öffentlichen Management. Anastasio wurde aus dem Nichts Chef von 3-I – so heisst ein Unternehmen mit grossem Budget, das die Digitalisierung der italienischen Verwaltung vorantreiben soll. Die vielen inkompatiblen Datenbanken soll sie endlich miteinander verlinken, die ganze Verkrustung der Bürokratie aufbrechen. Ein titanischer Auftrag.

Anastasio war höchstens mässig prädestiniert für den Job. Seine eigene Firma, sagen seine Freunde, hatte grosse Probleme. Vor zwei Jahren schrieb sie 5 Millionen Euro Verlust. Doch der Informatiker hatte nun mal gute Verbindungen zur neuen Macht im Land. Seine Jugendfreundin Rachele Mussolini, eine Enkelin des Duce, hatte Anastasio einst zur Partei gebracht. Und da wurde er eng mit Francesco Lollobrigida, dem Schwager Melonis, Italiens neuem Landwirtschaftsminister. Es geht eben sehr familiär zu.

Die Botschaft? Aus dem Jahr 1925

Nun ist die Blitzkarriere allerdings schon vorbei, beendet mit einer spektakulären, schier surrealen Selbstdemontage. In einem Mail an den Verwaltungsrat von 3-I, eine Art Leitfaden für die Führung, bediente sich Anastasio Wort für Wort bei einer berühmten Rede Mussolinis. Anastasio machte einfach Copy-and-paste, ersetzte das Wort «fascismo» durch «3-I», und so stand in der Mail unter anderem dieser Satz: «Ich erkläre hier, vor euch und vor der ganzen Regierung, dass ich (ich allein!) die Verantwortung trage für 3-I (Politisch! Moralisch! Historisch!) und für alles, was passiert ist.»

Einer der Verwaltungsräte hielt den Duktus des Mails für so beladen, dass er den Text bei Google eingab, da waren schnell alle Zweifel weg. In jener Rede vom 3. Januar 1925, die viele Historiker als Auftakt der faschistischen Diktatur in Italien deuten, anerkannte der Duce seine politische Verantwortung für die Entführung und den Mord an Giacomo Matteotti, dem sozialistischen Oppositionellen.

Melonis dramatisch dürftiges Personal

Die Zeitung «La Repubblica» erfuhr vom Mail und zitierte daraus in extenso. Anastasio musste sofort zurücktreten. Selbst seine Mentorin Rachele Mussolini fand, er habe einen «unverzeihlichen Fehler» begangen. Meloni dagegen mochte die Personalie nicht kommentieren, und das ist kein Wunder: Dieser neuerliche Fall unverhohlener Nostalgie in ihren Reihen steht ziemlich quer zur allenthalben herumgereichten Behauptung, sie habe da eine moderne, neukonservative Rechte geschaffen. Es gibt in ihrer sogenannt postfaschistischen Partei noch immer eine Menge Leute, die sich im Suffix «neo» eher gespiegelt sehen als im «post», auch prominente. Seit dem Wahlsieg der Fratelli d’Italia fühlen sie sich frei.

Fast ebenso bedenklich aber ist, so finden ihre Gegner, dass Meloni kein fähiges Personal hat für die vielen wichtigen Posten im Staat und bei dessen Firmen. Bald müssen die Führungsetagen der ganz grossen Unternehmen neu besetzt werden: etwa vom Energiekoloss Eni, dem Rüstungskonzern Leonardo, von den Poste Italiane. Das Gerangel ist schon im Gang, die Auswahl im eigenen Lager dramatisch dürftig.





