Zum Tag des Waldes – Er kümmert sich auch um alte Eichen Als angehender Forstwart versteht Jordi Lienhard aus Rheinau die Sprache des Waldes. Wissen über Biodiversität wird bei seiner Ausbildung immer wichtiger. Brigitt Hunziker Kempf

Der Forstwartlernende Jordi Lienhard sitzt auf den Überresten einer 340 Jahre alten Eiche. Sie sind Tummelplatz für Hunderte Arten. Foto: Brigitt Hunziker Kempf

Jordi Lienhard ist einer von 37 Forstwartlernenden, die sich im Kanton Zürich und Schaffhausen in der Abschlussphase ihrer Ausbildungszeit befinden. Er hat im Februar bereits die Holzhauereiprüfung absolviert und wird in Bälde mit Experten einen «Waldspaziergang» durchführen, bei dem er Fragen zu Ökologie und Naturschutz im Wald beantworten muss.

Er hat in seiner dreijährigen Ausbildung den Wald und dessen Funktionen bei seiner täglichen Arbeit kennen gelernt. «Am liebsten bin ich in der Holzernte tätig», sagt der 19-Jährige aus Rheinau. Aber diese Arbeit ist nur ein Teilbereich in der Pflege und Hege der grünen Oase.