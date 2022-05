Thorsten Künnemann im Podcast – Er lebt die Naturwissenschaften und hat ein Krokodil gekauft Thorsten Künnemann leitet seit 2008 das Technorama in Winterthur. Im Podcast «Dialogplatz» erzählt er, wieso er sich zunächst gar nicht bewerben wollte und warum er jedem einen Toilettenbesuch im Science Center empfiehlt. Heinz Zürcher Elisabetta Antonelli

«Ich war früher eher schüchtern»: Thorsten Künnemann im «Landbote»-Podcast «Dialogplatz». Foto: Madeleine Schoder

Damit das Technorama in Winterthur auch eine Schönwetterdestination wird, hat es viel in den Erlebnispark investiert. Direktor Thorsten Künnemann sagt im Podcast, wie der Aussenbereich ankommt und welche Exponate die Besucherinnen und Besucher aktuell und in Zukunft nicht verpassen sollten: von der Wunderbrücke über die geplante Gas-Show bis zu Lichtspielereien in den WCs.

An der nordfriesischen Küste aufgewachsen, hat sich Künnemann anfänglich vor allem für Biologie interessiert und bereits in jungen Jahren Führungen durch Watt und Salzwiesen geleitet. Schon damals sei es ihm darum gegangen, den Menschen nicht die Welt erklären zu wollen, sondern die Neugierde dafür zu wecken, den Phänomenen selbst auf den Grund zu gehen, indem man sie erlebt, ausprobiert und hinterfragt.

Ein grosses Haus wie das Technorama zu leiten, habe ihn schon immer fasziniert, sagt Künnemann im Gespräch. Als er 2008 das Zeitungsinserat für den Direktorenposten gelesen habe, sei er aber erst einmal in die Ferien verreist. Erst nach der zweiten Ausschreibung habe er sich getraut, eine Bewerbung einzureichen.

«Ich war früher eher schüchtern», sagt der 51-Jährige. Heute mag er Auftritte vor Publikum, nicht nur an Kongressen auf der ganzen Welt, sondern auch an Veranstaltungen wie der naturwissenschaftlichen Soiree «in Vino Scientia».

Der Familienvater verrät zudem im Podcast, was er an Winterthur besonders mag, wo er mit seiner Grösse von über zwei Metern einkauft und wie es dazu gekommen ist, dass er eine richtige Krokodil-Lokomotive erworben hat.

Wann welches Thema besprochen wird

1:07 Thorsten Künnemann über das Technorama als Schönwetterdestination

6:08 Seine Jugend an der nordfriesischen Küste und sein Interesse für Naturwissenschaften

9:21 Wie er auf die Idee kam, ein Krokodil zu kaufen

14:22 Über die Phänomene des Alltags

16:26 Was ihm an Winterthur gefällt

17:38 Wo er mit seiner Grösse von über zwei Metern einkauft

19:05 Von der Marketingagentur ins Technorama

20:45 Wo seine Handschrift spürbar ist

23:26 Wieso man ins Technorama soll

26:50 Weshalb Besuche der Schulklassen wichtig sind

30:30 Künnemann lässt sein Gehirn stimulieren

32:31 Seine Lieblingsexponate

34:08 Die phänomenalen Toiletten

35:52 Wie das Technorama finanziell dasteht

41:15 Wenn sich Musik und Naturwissenschaften begegnen

43:22 Vom schüchternen Jungen zum Showman

45:25 Reisen nach Tatarstan und Dubai

46:33 Über Corona-Leugner und das Vertrauen in die Naturwissenschaften

53:46 Was die Besucherinnen und Besucher noch erwarten dürfen

Heinz Zürcher ist Redaktor Region in Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (maz) absolviert und arbeitet seit 2003 im Journalismus. Mehr Infos Elisabetta Antonelli ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur und schreibt vor allem über Politik und Gesellschaft. Nach dem Lizenziat in Germanistik und Romanistik an der Uni Zürich absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Seit 1999 arbeitet sie als Journalistin. Mehr Infos @antonelli_e

Fehler gefunden?Jetzt melden.