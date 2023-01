Nachruf René Meyer – Er lebte den Sport Der Oberwinterthurer René Meyer ist 90-jährig gestorben. Ein Nachruf auf einen unvergleichlichen Sportfunktionär. Urs Stanger

René Meyer. Foto: PD

An den Handballspielen in der Eulachhalle stand er immer am gleichen Ort: in der Ecke am Spielfeldrand. Auf der Tribüne wäre die Übersicht besser und ein Sitzplatz bequemer gewesen. Er aber bevorzugte seinen Stammplatz direkt beim Geschehen und unter den Leuten, Zeit für Fachsimpeln und einen Schwatz. René Meyer liebte den Sport. Und er lebte ihn.

In Oberwinterthur, seinem Wohnort, amtete der zweifache Familienvater von 1962 bis zur Pensionierung 1998 als Stadtammann. Im TVO war er Turner, Handballer und Faustballer, für den FCO spielte er Libero. Sein richtig grosses Talent allerdings lag anderswo: im Organisieren. Immer verbunden mit der Fähigkeit, die Leute für seine Sache zu begeistern, mit Respekt, Fairness und einem satten Schuss Humor. René Meyer riss im Sport sowie in Oberi auch in weiteren Bereichen vieles an, was heute noch Bestand hat.

Andere werden in zehn Leben nicht das schaffen, was er in einem für die Gemeinschaft bewirkt hat. Es begann in Oberwinterthur im TV und steigerte sich bis zu den Olympischen Spielen. Er war im OK von vier Eidgenössischen Turnfesten, Mitglied der Schweizer Faustball-Kommission, Schiedsrichterchef an vier Faustball-Weltmeisterschaften, Gründungsmitglied und Zentralpräsident des Schweizerischen Handballverbandes, Gründungsmitglied des Panathlon-Clubs Winterthur, Mitglied im Volleyball-Regionalkomitee Zürich, er wirkte von lokal bis national in allen Turnverbänden und war im Eidgenössischen Turnverband Mitglied der Technischen Kommission und des Zentralkomitees. Als Höhepunkt führte er an den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul und 1992 in Barcelona das Schweizer Team als Missionschef an, was ihm den Übernamen «Olympia-Meyer» einbrachte. Elf Organisationen ernannten ihn zum Ehrenmitglied. Das sagt alles.

Im August 2019 kam er in den Genuss, in seiner Stadt nochmals eine Faustball-WM zu geniessen – sitzend auf der Tribüne der Schützenwiese. Am 29. Dezember 2022 ist er 90-jährig gestorben. In Winterthur gibt es keinen, der sich als Funktionär mehr für den Sport eingesetzt hätte als René Meyer. Es war für ihn eine Herzenssache.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

