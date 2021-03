Straight outta Züri Oberland – Der Held aller Rapper Ozan Yildirim macht Beats für die grössten amerikanischen Stars. Wer ist der Mann, der vor kurzem noch im Fust Waschmaschinen verkaufte und jetzt Rolls-Royce fährt? Tim Wirth

Ozan Yildirim produziert unter anderem Beats für Drake. Trotzdem erkennt ihn auf der Strasse fast niemand. Foto: zVg

Wie unverschämt unbekannt dieser Mann im Vergleich zu seinem Erfolg ist, zeigt die folgende Szene: Ozan Yildirim will mit seinen Jungs in einem Zürcher Club feiern, steht an – und wird abgewiesen. «Das kommt öfter vor», erzählt er vor der Corona-Pandemie im Podcast «Escapism» von SRF-Moderator Julian Thorner, «eigentlich fast immer». Seine Freunde würden dann zum Türsteher sagen: «Weisst du, wer das ist? Ihr spielt seine Musik, und er darf nicht rein?»

Seine Musik – das ist etwa der Beat zu «Sicko Mode» von US-Rapper Travis Scott: 1,3 Milliarden Streams auf Spotify. Oder seine Melodie in «Toosie Slide» von Drake, dem derzeit wichtigsten Rapper.