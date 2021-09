Restaurant de l’ Hôtel de Ville, Crissier – Er macht den Abwasch im besten Restaurant der Schweiz Seit 20 Jahren wäscht Marco Alves in der Küche des Gourmetlokals Pfannen und Töpfe. Als Gast dort gegessen hat er noch nie. Daniel Böniger

Harte Arbeit: Marco Alves an seinem Posten im Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier. Foto: Fred Merz

Die Küche ist gross. Mehr als zwei Dutzend Köche, allesamt in blütenweissen Kochschürzen, bereiten morgens um 10 Uhr den bevorstehenden Mittagsservice vor. Die Stimmung ist höchst konzentriert und entsprechend leise. Nur in einer Ecke scheppert und knallt es immer wieder: am Arbeitsplatz von Marco Alves. Er wäscht die Töpfe im Hôtel de Ville, dem besten Restaurant der Schweiz.

Mit einer Brause spült der 40-Jährige die Küchenbretter ab. Pfannen reibt er erst mit Stahlwolle aus, bevor er sie in die mannsgrosse Spülmaschine gibt. Der Boden in seinem Bereich ist feucht und glitschig. Als eine Köchin mit einer schweren Servierplatte daherkommt, nimmt er ihr diese aus der Hand. Sie lächelt kurz und sagt: «Merci.»