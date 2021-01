Zum Tod von Phil Spector – Er mochte es gerne gross Alle hielten ihn für verrückt, und sie bekamen recht: Phil Spector landete wegen Mordes im Gefängnis. Aber der Produzent, der nun mit 81 Jahren am Coronavirus starb, hat die Popmusik revolutioniert. Jean-Martin Büttner

Anklage wegen Mordes: US-Musikproduzent Phil Spector während des Prozesses in Los Angeles 2007. Foto: Gabriel Bouys (AFP)

Als der Sänger in der Nacht erwachte, beschlich ihn ein unangenehmes Gefühl. Dann nahm er die Umrisse eines Mannes wahr, der neben ihm kauerte. In der Hand trug er einen geladenen Revolver. Der Sänger war Leonard Cohen, der Finstere an seiner Seite Phil Spector, sein Produzent – unberechenbar, paranoid und, was oft damit zusammengeht, grössenwahnsinnig.

Ein Besessener war er in jedem Fall. Er mochte es grandios, massiv und ging bei seiner Umsetzung dessen, was später «Wall of Sound» – Klangmauer – genannt wurde, mit einer Konsequenz nach, die keinen Widerspruch duldete. Am wenigsten von den Musikern selber, die er mit seinem Perfektionsdrang durch immer neue Aufnahmen quälte.