Gastronomie in Laufen-Uhwiesen – Er muss den Nohlbuck verlassen, obwohl er gar nicht will Seit sechs Jahren wirtet Bruno Vecchi in der Taverne Nohlbuck. Per Februar 2024 muss er aufhören. Die Eigentümer wollen das Restaurant in Nohl wieder selbst betreiben. Fabienne Grimm

Bruno Vecchi hat sechs Jahre lang in der Taverne Nohlbuck gewirtet. Foto: Seraina Boner

In der Taverne Nohlbuck ist Ruhe eingekehrt. Eben gerade haben die letzten Mittagsgäste ihre Rechnung bezahlt. Wirt Bruno Vecchi verabschiedet sie und setzt sich dann an einen der liebevoll eingedeckten Holztische. Er ist sichtlich geknickt, denn das, worüber er berichten möchte, ist für den 60-jährigen Gastronomen alles andere als erfreulich. Seine Zeit im Nohlbuck neigt sich dem Ende zu. Per Ende Februar 2024 wird er den Betrieb mit Blick auf den Rhein verlassen müssen.

Sechs Jahre hat Vecchi im Nohlbuck gewirtet. Damals, als er die Taverne übernahm, habe er gehofft, er könne bis zur Pensionierung bleiben. «Ich wollte eigentlich einen Vertrag für zehn Jahre abschliessen – das war die Idee.» Am Ende hätten ihm die Eigentümer den Nohlbuck für fünf Jahre verpachtet, mit Aussicht auf Verlängerung. Verlängern durfte Vecchi dann auch, allerdings nur um ein Jahr. Der Grund: Die Eigentümer wollen ab dem nächsten Jahr wieder selber wirten.

Vecchi sagt, er habe es nicht kommen sehen. «Für mich war das so: Zack – so ist es», erzählt er. Der 60-Jährige fühlte sich vor vollendete Tatsachen gestellt. «Jetzt befinde ich mich in einer blöden Situation.» Vier Jahre bis zur Pensionierung, – das sei zu früh, um sich frühpensionieren zu lassen, und gleichzeitig fast zu kurz, um nochmals irgendwo neu zu beginnen.

99 Prozent Stammgäste

Neu begonnen, das hat Vecchi in seinem Leben schon einige Male. Ursprünglich lernte er Koch, später absolvierte er die Hotelfachschule. Nach verschiedenen Stellen in der Küche und im Service verschlug es ihn zum Flughafen Zürich. Dort leitete er das Cross-Air-Catering. Danach wirtete er im Park Casino und in der Schützenstube in Schaffhausen.

Von aussen erinnere der Nohlbuck eher an eine Besenbeiz, sagt Vecchi. Den Entscheid, die Taverne zu pachten, habe er damals deshalb durchaus auch als Wagnis empfunden. «Ich hatte Angst, dass es nicht gut genug laufen wird», sagt er heute.

Doch es kam anders: «Es läuft bombastisch», sagt Vecchi. Besonders gerne denkt Vecchi an die Rheinfallbeleuchtung und das Feuerwerk im Zuge des Nationalfeiertags sowie an die grossen Weihnachtsessen zurück.

Von der Terrasse der Taverne Nohlbuck sieht man das Rheinbecken und bei guter Sicht auch die Alpen. Foto: Seraina Boner

Selbst die Corona-Pandemie – auch für Vecchi «keine einfache Zeit» – habe das Restaurant gut überstanden. «Der Staat hat uns super unterstützt, und auch unsere Stammkunden waren immer für uns da.» Fast alle seiner Gäste seien Stammgäste, etwa 99 Prozent. Ab und zu verschlage es auch Touristen, die den Rheinfall besuchen, bis hinauf auf den Nohlbuck.

Die Taverne auf dem kleinen Hügel oberhalb des Dorfes Nohl habe einen ganz speziellen Charme. «Die Einrichtung mit dem Flohmarkt, die Aussicht – das kommt gut an bei den Leuten.» Von der Terrasse des Nohlbucks sieht man das Rheinfallbecken, die umliegenden Hügel und bei guter Sicht sogar die Alpen. Gerade auch die Lage macht das Restaurant aussergewöhnlich. Es befindet sich im Kanton Zürich, der Hofplatz liegt teilweise bereits auf deutschem Gebiet. Auch der Kanton Schaffhausen grenzt an den Betrieb.

Thailändische Einflüsse

Wie es für ihn weitergehe, wisse er noch nicht mit Sicherheit, sagt Vecchi. Derzeit sei er mit verschiedenen Betrieben im Gespräch. Klar ist für den 60-Jährigen: Er will nochmals sein eigenes Restaurant betreiben. Wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, könne er sich nach all den Jahren nicht mehr vorstellen. Trotz ungewisser Zukunft: Vecchi ist zuversichtlich. Er sagt, er wolle die jetzige Situation als Chance ansehen. Seinen Stammgästen habe er bereits erzählt, dass er gehen müsse. «Die finden es alle extrem schade und verstehen es nicht.»

Während Vecchis Zukunft noch im Nebel liegt, ist bereits klar, wie es mit der Taverne Nohlbuck weitergeht: Benjamin Güntert, der Sohn der Eigentümer, wird das Restaurant übernehmen. Der 35-jährige Koch hat bereits früher viel in der Taverne ausgeholfen. Seine Eltern hatten das Restaurant 13 Jahre lang geführt.

Güntert hat für längere Zeit in Thailand gelebt. «Ich bin nach meiner Kochausbildung nach Newcastle in den Austausch und habe dort meine heutige Frau kennen gelernt», erzählt er auf Anfrage. Diese stammt aus Thailand, weshalb Güntert dort nach einer Stelle suchte. Bei einem Schweizer Auswanderer hatte er mit seiner Bewerbung Erfolg. Er kochte drei Monate lang in dessen Altersheim und lernte danach in der Cordon Bleu Culinary School in Bangkok, Thailändisch zu kochen.

Diese kulinarischen Kenntnisse will er auch in die Taverne Nohlbuck einbringen: «Die Nohlbuck-Klassiker behalten wir auf der Karte, aber wir werden sie um das ein oder andere thailändische Gericht ergänzen.» Zurzeit arbeitet Güntert noch im Courtyard by Marriott in Zürich Oerlikon als Sous-Chef.

Benjamin Güntert mit seiner Frau Verada Güntert und seinem Sohn Jayden Güntert. Benjamin Güntert wirtet ab April 2024 in der Taverne Nohlbuck. Foto: PD

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.