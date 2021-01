Bezirksgericht Winterthur – Er nahm ihr bei –4 Grad im Wald die Kleider weg «Damit du siehst, wie es ist, wenn man nichts hat», sagte der junge Mann zu seiner Freundin. Ob es anschliessend zu einer Vergewaltigung kam, muss das Gericht entscheiden. Nicole Döbeli

Der Vorfall ereignete sich nachts auf einem Waldweg in der Region Winterthur. Symbolbild: Urs Baumann

Das junge Paar war gerade mal seit zwei Wochen in der Schweiz, als der damals 28-jährige Niederländer mitten in der Nacht mit seiner drei Jahre jüngeren Freundin in den Wald fuhr. Dort zwang er sie bei Minus vier Grad, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen, und schubste sie in ein Dornengebüsch.

So weit deckten sich die Aussagen der beiden am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Winterthur. Zugetragen hatte sich der Vorfall im Januar vor einem Jahr in einer Gemeinde in der Region Winterthur. Das Paar hatte nach acht Jahren schwieriger Beziehung einen Neuanfang in der Schweiz wagen wollen. Sie erhofften sich zudem, ihre eineinhalbjährige Tochter nachholen zu können, deren Sorgerecht ihnen in den Niederlanden entzogen worden war.