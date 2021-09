Reise durch ein verborgenes Zürich – Er öffnet den Safe – und schon geht das Abenteuer los Im Stadthaus lagert ein spezieller Schlüssel. Wer ihn sich besorgt, kann verschlossene Türen öffnen. Sie führen unter anderem zu einer Krypta und zu einem mittelalterlichen «Schiissigässli». Jean-Marc Nia

Die Schlüssel für die Archäologischen Fenster bezieht man im Stadthaus am Schalter S. Foto: Sabina Bobst

Wir sehen es den Blicken der Passanten an: «Wo zum Henker kommen die her?!», scheinen ihre Gesichter zu fragen. Wir haben gerade den Ehgraben, ein Archäologisches Fenster des Amts für Städtebau, verlassen, einen Stopp unserer Tour durch Zürichs Geschichte, die uns auch in den Untergrund führte.

Elf solcher Fenster stehen in der Altstadt zum Besuch im Angebot, insgesamt 25 auf dem ganzen Stadtgebiet. Mit Texttafeln und Funden wird bei diesen die historische Vergangenheit Zürichs erzählt. Sie «bilden zusammen eine Art dezentrales Zürcher Stadtmuseum», heisst es auf der Internetseite des Hochbaudepartements. Manche dieser Fenster sind frei zugänglich, etwa jenes in der Thermengasse, wo die Ausgrabungen eines römischen Bades zu sehen sind. Für fünf dieser Orte benötigt man aber Schlüssel. Und zwei davon öffnen Türen, durch die man unbedingt mal schreiten muss. Eine davon führt in den Ehgraben. Aber zu ihm dann später.