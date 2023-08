Jungunternehmer aus Winterthur – Er plant, eine Million IT-Fachleute aus Afrika anzuwerben Der IT-Branche fehlen Zehntausende Arbeitskräfte. Das Winterthurer Start-up Adaire will das ändern, mit Spezialisten aus Namibia und Ghana. Ines Rütten

Fachkräfte sind in der IT-Branche schwer zu finden – in der Schweiz wie auch in Deutschland. Verschiedene Studien belegen diesen Mangel schon seit mehreren Jahren. In der Schweiz wird bis 2028 jede dritte Stelle für IT-Entwickler unbesetzt bleiben. Und allein in Deutschland fehlen der Technologiebranche bis 2030 eine Million Fachkräfte.

Diese Fakten haben Kudah Mushambi aus Winterthur dazu bewogen, ein Start-up mitzugründen, das afrikanische Fachkräfte aus dem Technologiesektor ausbildet und als Remote-Mitarbeitende an europäische Unternehmen vermittelt. Seine Firma Adaire gewann kürzlich den 3. Platz in der Kategorie Non-Profit bei venture.ch, dem grössten Start-up-Wettbewerb der Schweiz. Und in einer Finanzierungsrunde konnte das Start-up im Mai eine Million Franken einsammeln.

Mushambi selbst wurde in Grossbritannien geboren, hat aber Wurzeln in Zimbabwe. In den USA studierte er Maschinenbau und arbeitete weltweit für Grosskonzerne wie Google oder Microsoft. Nach einigen Jahren in Kenia wollte er im Jahr 2019 zusammen mit seiner Frau, die aus Namibia stammt, nach London zu seinen Geschwistern und deren Familien zurückkehren. Für die Jobsuche kontaktierte er seinen früheren Chef, Andreas Henning, mit dem er einst in London zusammengearbeitet hatte. Dieser antwortete umgehend, teilte Mushambi aber mit, dass er nun bei einer Softwarefirma in St. Gallen arbeite. Er habe einen Job für ihn, sagte er und lud Mushambi nach St. Gallen ein. Und so zog das Ehepaar Mushambi 2019 in die Schweiz.

«Es gab keinen Aha-Moment»

Doch während der Pandemie entschied sich Henning, in seine Heimatstadt Berlin zu ziehen. «Damit war für mich die Zeit in St. Gallen abgelaufen», erzählt Kudah Mushambi in der Kaffeeküche des Home of Innovation, von wo aus er derzeit arbeitet. Er überlegte, wie es beruflich weitergehen könnte. «Grosse Unternehmen haben mich nicht mehr gereizt», sagt der 46-Jährige. «Das hatte ich gesehen.» Er überlegte, wie er all seine Berufserfahrung in der Technologiebranche mit seinen afrikanischen und europäischen Wurzeln verbinden könnte. «Es gab nicht den einen Aha-Moment, in dem ich die Idee zu Adaire hatte», sagt er. Vielmehr sei es ein Prozess gewesen, in dem sich die Idee vorzu entwickelt habe.

Für seine Managementfunktion in St. Gallen reiste Mushambi einst nach Indien, wo er das Remote-Team der Software-Entwickler besuchte. Auf einem grossen, modernen Campus arbeiteten dort über 2000 Technologiespezialisten für internationale Unternehmen. «Als ich dort war, habe ich mich gefragt, warum ich solche Zentren noch nie in Afrika gesehen habe», erzählt Mushambi. Er kannte zwar afrikanische Freelancer oder kleinere Firmen, die Software-Outsourcing anboten, aber nie im grossen Stil. Er fragte sich: «Was wäre, wenn ich versuchen würde, so etwas aufzubauen?»

Er begann mit einer Marktanalyse und stiess dabei auf unzählige Artikel, die den Mangel an IT- Fachkräften in der Schweiz und in Deutschland beklagten. Zwar lagern viele europäische Unternehmen die Software-Entwicklung schon länger nach Indien oder Osteuropa aus, doch der Bedarf an Fachkräften wird damit nicht gedeckt. «Gleichzeitig herrscht in Afrika oft Unterbeschäftigung», sagt Mushambi. Erfahrene Technologieexperten würden nicht ausreichend genutzt, und junge Leute kämen von der Universität und fänden keine Arbeit. «Ihnen fehlt der Zugang zum internationalen Arbeitsmarkt.»

Auf offene Ohren gestossen

Seine Idee teilte er mit Andreas Henning in Berlin, und gemeinsam verfolgten sie sie weiter. Mushambi reiste daraufhin 2021 nach Namibia, in das Heimatland seiner Frau, um dort Kontakte zu knüpfen. Denn Namibia ist politisch stabil, hat schnelles Internet und ausgebildete Fachkräfte. «Aber die sind dort gefangen», sagt Mushambi. Seine Frau, die eine gemeinnützige Einrichtung in der namibischen Hauptstadt Windhoek leitet, erklärte sich bereit, Adaires Partner vor Ort zu werden, bevor sie ihr eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Namibia eröffnen würden.

Zurück in der Schweiz informierte sich Kudah Mushambi über Firmengründungen und stiess auf die Swiss Startup Association mit Sitz in Winterthur. Mit der Hilfe des Vereins lernte er alles, was es für die Gründung eines Start-up in der Schweiz braucht, und er baute sich an verschiedenen Anlässen ein Netzwerk auf. «Immer wieder kam dort die Diskussion auf, wie schwierig es ist, Software-Entwickler zu finden», sagt Mushambi. Also erzählte er von seiner Idee, afrikanische Fachkräfte zu vermitteln – und stiess auf offene Ohren. Bald hatte er seinen ersten Kunden. Mushambi und Henning gründeten daraufhin eine GmbH. Mitarbeitende in Afrika zu haben, biete viele Vorteile: gleiche Zeitzone, direkte Flugverbindungen, viele unterbeschäftigte Talente. Und so kamen laufen weitere Kunden aus der Schweiz und aus Deutschland hinzu.

«Keine Hilfsorganisation»

Doch für Mushambi war klar, dass er nicht einfach ein weiteres Unternehmen für Software-Outsourcing gründen möchte. «Davon gibt es schon genug.» Vielmehr will er auf beiden Kontinenten Probleme lösen. Europa will er helfen, die richtigen Fachkräfte zu finden. Und in Afrika möchte er nicht nur erfahrene Fachleute vermitteln, die sich sofort in jedes europäische Team einfügen können, sondern auch der nächsten Welle von Talenten die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden und Zugang zum internationalen Technologiearbeitsmarkt zu erhalten.

Denn ein grosses Problem ist, dass die Abschlüsse afrikanischer Universitäten in Europa nicht anerkannt werden. Adaire ist deshalb eine Partnerschaft mit der ETH Lausanne eingegangen. Mit einem zertifizierten Online-Lehrgang der ETH will das Start-up Fachkräfte in Afrika ausbilden. Dafür finanziert es den Teilnehmenden während der mehrmonatigen Ausbildung den Lebensunterhalt, die Kinderbetreuung und Hilfsmittel wie zum Beispiel einen Laptop. Danach sollen sie bereit sein, von Afrika aus für europäische Unternehmen zu arbeiten. Wenn sie dann einen fairen Lohn erhalten, müssen sie die Ausbildungskosten an Adaire zurückzahlen. «Wir sind keine Hilfsorganisation», sagt Mushambi. «Wir wollen Brücken bauen und beiden Seiten helfen, eine Lösung zu finden, wir möchten die afrikanischen Arbeitskräfte hier sichtbar machen und ihnen Ansehen verschaffen.»

Derzeit beschäftigt Adaire 15 Mitarbeitende in Namibia und wird im nächsten Monat eine Niederlassung in Deutschland gründen. Mit dem Kapital der Investoren soll ein weiterer Standort in Ghana entstehen, und in Europa will Adaire das Team für Vertrieb und Marketing vergrössern. Erklärtes Ziel des Start-up ist es, eine Million neue IT-Fachkräfte aus Afrika für den europäischen Markt zu generieren.

