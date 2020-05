Velofahrer aus Winterthur – Er radelt trotz Corona nach Japan Vor über einem Jahr fuhr Dave Mühlemann (39) mit dem Velo in Winterthur los und ist aktuell in China. Der ausgebildete Pflegefachmann hat über eine Rückkehr nachgedacht, sich aber dagegen entschieden. Nina Thöny

An einem durchschnittlichen Velotag legt Dave Mühlemann 120 Kilometer zurück. Das Bild zeigt ihn beim Passugletscher im Norden Pakistans. Foto: zvg

Während manche Winterthurerinnen und Winterthurer sich überlegen, wo sie ihre Ferien in diesem Jahr verbringen könnten, und lange Reisen verschieben, pedalt Dave Mühlemann derzeit trotz Corona-Krise durch China. Der Winterthurer hat im Februar 2019 rund 24 Kilogramm Gepäck auf sein neues Tourenvelo geladen und ist von seinem Elternhaus in Bauma aus losgefahren. Rund eineinhalb Jahre später hätte er eigentlich bei den Olympischen Spielen in Japan im House of Switzerland als Gästebetreuer arbeiten wollen. Doch diese wurden bekanntlich um ein Jahr verschoben.