Breel Embolo – Er redet nicht, dafür liefert er Obwohl er erst 24 ist, spielt er seit sieben Jahren auf höchstem Niveau – bei Gladbach zeigt er die Verfassung, von der auch die Schweiz gegen Nordirland profitieren soll. Thomas Schifferle

Eines seiner spektakulärsten Tore: Breel Embolo trifft am vergangenen Samstag per Fallrückzieher für Mönchengladbach in Wolfsburg. Foto: Tobias Schwarz (AFP)

Das haben Statistiken manchmal so an sich. Sie machen kein Aufheben um Ereignisse. So steht zu Breel Embolos Auftritt am vergangenen Samstag mit Borussia Mönchengladbach in Wolfsburg: Rechtsschuss, 1. Saisontor. Pass, 1. Saisonvorlage.

«Kicker» und «Bild» belohnen ihn mit einer 1, der Bestnote in Deutschland. Der frühere Starspieler Stefan Effenberg, Experte beim «Doppelpass» von Sport1, setzt am Sonntagmorgen zum Ritterschlag an: «Das Tor war Weltklasse. Die ganze Leistung war Weltklasse.» Ihm vis-à-vis sitzt Max Eberl und sagt: «Diese Leistung ist natürlich der Massstab.» Eberl ist der Gladbacher Sportdirektor.