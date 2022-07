Angolas Ex-Präsident Dos Santos gestorben – Er regierte fast 40 Jahre und stahl Milliarden Langzeitpräsident José Eduardo dos Santos starb unbehelligt in einer spanischen Privatklinik. Er war einer der letzten Kalten Krieger des Kontinents, ein Befreiungskämpfer, von dem das Land dann schliesslich selbst befreit werden wollte. Bernd Dörries aus Kapstadt

«Ich akzeptiere, dass ich Fehler gemacht habe», sagte José Eduardo dos Santos vor seinem Tod. Doch er hat kein Geld zurückgezahlt, für nichts die Verantwortung übernommen. Foto: AFP

Man kann José Eduardo dos Santos zugute halten, dass er nicht den Personenkult betrieb, mit dem so viele alte Krieger auf dem afrikanischen Kontinent ihrer Bevölkerung auf die Nerven gingen. Robert Mugabe in Zimbabwe etwa hielt stundenlange Reden und liess schon zu Lebzeiten einen Flughafen nach sich benennen. José Eduardo dos Santos machte zumindest nicht allzu viel Gewese um seine Person, seine erste Rede als Präsident von Angola dauerte eine Minute und 54 Sekunden. Und so hielt er es dann auch die nächsten 38 Jahre an der Spitze des südafrikanischen Landes; er wird nicht für seine Auftritte in Erinnerung bleiben.

Am Freitag ist dos Santos mit 79 Jahren in Barcelona gestorben, in einer Privatklinik im selbst gewählten Exil. Mit ihm stirbt einer der letzten Kalten Krieger des Kontinents, ein Befreiungskämpfer, von dem das Land dann schließlich selbst befreit werden wollte - er hatte zumindest selbst ein Einsehen und trat 2017 aus freien Stücken zurück. Wohl wissend, dass sich die Begeisterung über seine Lebensleistung in der angolanischen Bevölkerung in Grenzen hielt, siedelte er ins sichere Barcelona über, zusammen mit geschätzten 20 Milliarden Franken, um die er die Bevölkerung betrogen hatte. In Europa, da war er sich offenbar sicher, würde man nicht allzu genau wissen wollen, was aus den Schätzen Angolas geworden ist. Er liess ein ölreiches Land zurück, in dem 70 Prozent der Bevölkerung von weniger als zwei Dollar am Tag leben müssen.

Studium in Moskau und Baku

Dos Santos ist selbst so aufgewachsen, in einem Slum der Hauptstadt Luanda, als Sohn eines Migranten und Maurers. Damals ist das Land noch eine portugiesische Kolonie, und dos Santos schliesst sich schon zu Schulzeiten einer der oppositionellen Gruppen an, der marxistisch geprägten Volksbewegung zur Befreiung Angolas (MPLA).

Er darf zum Studium nach Moskau und Baku und steigt nach der Rückkehr schnell auf in der MPLA. Als Angola 1975 unabhängig wird, währt der Frieden nicht lang, die drei grössten Rebellengruppen kämpfen nun untereinander um die Macht. Fast drei Jahrzehnte wird der Bürgerkrieg dauern und eine halbe Million Menschenleben kosten. Er dauert auch so lange, weil jede Gruppe Teil des grossen Spiels ist, des Kampfes um Macht und Einfluss im Kalten Krieg. Die MPLA wird von Moskau und den sozialistischen Staaten unterstützt (Kuba schickt Tausende Soldaten), der grosse Widersacher Jonas Savimbi von den USA und Südafrika. Erst mit Savimbis Tod 2002 ist der Weg für Versöhnung offen, dos Santos wird als «Architekt des Friedens» gefeiert, gewährt den alten Feinden Amnestie.

Dos Santos ist in einem Slum der Hauptstadt Luanda aufgewachsen, als Sohn eines Migranten und Maurers. Foto: AFP

Mit dem Frieden beginnt der Öl-Boom, das Land wird zweitgrösste Produzent des Kontinents, das Bruttosozialprodukt verzehnfacht sich innerhalb weniger Jahre auf 110 Milliarden Dollar, Angola wird unter die sechzig reichsten Länder der Welt katapultiert. Mit dem Staatsbudget könnte dos Santos ein neues, ein gerechteres Land schaffen können. Er denkt aber vor allem an sich und seine Familie.

700’000 geleakte Dokumente

Sein Sohn José Filomeno übernimmt einen staatlichen Fonds mit fünf Milliarden Dollar. Die Tochter Isabel bekommt Mobilfunklizenzen und die Leitung des staatlichen Ölkonzerns und wird zu reichsten Frau Afrikas. In Europa lässt sie ihre Erfolgsgeschichte feiern, weil sie so anders ist, als man das von Afrika erwartet, eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Spätestens die Luanda Leaks räumen im Jahr 2020 auf mit den Lügenmärchen der Familie dos Santos, mehr als 700’000 geleakte Dokumente belegen, wie die Familie das Land ausplünderte.

José Filomeno wurde in Angola mittlerweile verurteilt, das Vermögen von Isabel gesperrt. «Ich akzeptiere, dass ich Fehler gemacht habe», hat dos Santos selbst in seiner letzten Rede gesagt. Mehr nicht. Er hat kein Geld zurückgezahlt, für nichts die Verantwortung übernommen. Sein Tod setzt eine Tradition afrikanischer Autokraten und Plünderer fort, die ihr eigenes Land und sein Gesundheitssystem herunterwirtschaften. Um dann in einer Luxusklinik in Übersee zu sterben.

