Nachruf auf James Caan – Er ritt Rodeos, bevor er nach Hollywood kam Berühmt wurde der Hollywood­star durch «The Godfather» und «Misery». Dabei hatte er zunächst so ziemlich alles andere als die Schauspielerei im Kopf. David Steinitz

Nach «The Godfather» wurden ihm geschätzte 60 weitere Rollen in Mafiafilmen angeboten: James Caan feierte im vergangenen Januar das 50-Jahre-Jubiläum des Klassikers, in dem er Sonny Corleone spielt. Foto: Chris Delmas (AFP)

Beim Stichwort Hollywood denkt man zunächst einmal nicht unbedingt an den Münchner Stadtteil Milbertshofen. James Caan aber brachte doch beides zusammen, als er 1975 den Science-Fiction-Film «Rollerball» unter anderem im Olympiapark drehte. In jenen Kulissen, die drei Jahre zuvor für die Olympischen Spiele errichtet worden waren und die man in Hollywood wohl als passendes Bild einer dystopischen Zukunft einstufte.