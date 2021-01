Mordprozess in Meilen – Er sagt, seine Frau habe den Sohn zu erdrosseln versucht Der Mann, der seine Frau verkrüppelt und später getötet haben soll, macht keine Aussagen zur Tat. Seine Ehe beschreibt er als «harmonisch und schön». Liliane Minor

Die meisten Fragen des vorsitzenden Richters liess der Beschuldigte mit den braunen Haaren unbeantwortet. Illustration: Robert Honegger

Es ist kurz vor der Mittagspause, als Richter Jürg Meier dem Beschuldigten die entscheidende Frage stellt: «Werden Sie sich zur Sache äussern?» Die Sache, das sind die Taten, die dem Mann zur Last gelegt werden. Demnach hat er seine Frau im Dezember 2012 während eines Ferienaufenthalts in Mallorca verprügelt, absichtlich angefahren und dann im Nachthemd auf der Einfahrt zur gemieteten Finca in der kalten Dezembernacht liegen lassen. Statt ihr zu helfen, öffnete er ein Fenster, das sich über der Frau befand, um einen Sturz vorzutäuschen.

Sechzehn Monate später soll er die nunmehr an den Rollstuhl gefesselte Frau – von der er inzwischen geschieden war – daheim in Küsnacht in der Badewanne ertränkt haben. Auch das liess er wie einen Unfall aussehen. Danach versuchte er erfolglos, sich eine halbe Million Franken aus der Lebensversicherung der Frau auszahlen zu lassen. (Lesen Sie hier mehr zu den Tatvorwürfen).