Schuldig gesprochen – Er sagte seiner Frau nicht, dass er HIV-positiv ist Sie hatten monatelang ungeschützt Sex – das Bezirksgericht Winterthur glaubte dem Mann nicht, dass seine Frau von seiner Krankheit gewusst hatte. Nicole Döbeli

HIV kann sich bei Geschlechtsverkehr oder Kontakt mit Blut eines Infizierten übertragen. Symbolfoto: Getty Images / iStockphoto

Am Ende laufe es auf ein klassisches Vieraugendelikt hinaus, fasste der Staatsanwalt in seinem Plädoyer zusammen. Ein Ehepaar hatte während mehrerer Monate ungeschützten Sex, im Frühling 2018 wurde die Frau schwanger. Im August 2018 stellte sich dann heraus, dass ihr Mann HIV-positiv ist. Seine Frau zeigte ihn daraufhin wegen schwerer Körperverletzung an, und der Fall wurde am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Winterthur verhandelt.

Flucht nach Israel

Der Beschuldigte sagte aus, nicht nur sei seine Frau sehr wohl über seine Krankheit informiert gewesen, sondern er habe zusätzlich geglaubt, sie selbst sei ebenfalls HIV-positiv. Seine Version der Geschichte lautete wie folgt: 2010 floh er aus dem erzwungenen Militärdienst in Eritrea. Zu Fuss und per Auto schaffte er es bis nach Ägypten und anschliessend weiter nach Israel, wo er sich die folgenden Jahre als Flüchtling aufhielt.