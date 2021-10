Legendärer Innenarchitekt – Er schenkte Zürich die Kronenhalle-Bar Der kürzlich verstorbene Zürcher Innenarchitekt Robert Haussmann prägte nicht nur die Stadt, sondern auch die Schweiz. Mit seiner Frau Trix Haussmann gestaltete er unzählige Werke. Claudia Schmid

Witz und Charme waren ihm nie abzusprechen: Robert Haussmann (1931–2021) mit seiner Frau Trix in der gemeinsamen Bibliothek. Foto: Maurice Haas

Er las gern zuerst die NZZ, sie den «Tages-Anzeiger». Er mochte Kaffee, sie Tee. Er kochte für die Gäste, sie kümmerte sich um die Gestaltung des Tisches.

Trix und Robert Haussmann, das wohl bekannteste Schweizer Architekten- und Designerpaar, erzählte bei einem Besuch der Autorin für eine Wohnreportage vor zehn Jahren von diesen kleinen Unterschieden. Die beiden haben Zürich nachhaltig geprägt.

Einen guten Monat vor seinem 90. Geburtstag ist Robert Haussmann am 21. September verstorben. Sein Werk, das er zu einem grossen Teil mit seiner Frau gestaltet hat, umfasst vom Bahnhof bis zur Bar, von Restaurants bis zu Läden, von Häusern und Galerien bis hin zu Tellern und Textilien fast alles. Es ist, gepaart mit einem theoretischen Überbau, einzigartig – genauso wie die Art der Haussmanns, zu leben: Das Wort «Pensionierung» existierte für sie nicht.

Über 50 Jahre wohnte und arbeitete das Paar in einem Reihenhaus im Seefeld; als Alterssitz diente ihm später eine grosszügig geschnittene Wohnung im selben Quartier. Wer diesen «kulturell aufgeladenen Wohlfühlort» besuchte, wie der emeritierte ETH-Architekturprofessor und Architekt Arthur Rüegg den Alterssitz beschreibt, wird weder diese wunderbar funktionierende Ehe noch diese dicht möblierten Räume mit einer organisch gewachsenen Mischung aus Spiegeln, Kunst, Büchern und Designobjekten vergessen.

Bis zum Schluss aktiv und unterwegs

Bis zum Schluss war Robert Haussmann unterwegs und wie seine Frau «stets am kulturellen und gesellschaftlichen Leben interessiert», wie Designkuratorin Joan Billing erzählt. «Das Duo tauschte sich gern mit der jungen Generation aus, und man konnte locker drei Stunden mit ihnen tiefsinnige Gespräche führen.»

2019 hat Billing mit Samuel Eberle in Zürich eine Ausstellung über die Haussmanns ausgerichtet und ein Buch in der Reihe «Protagonisten der Schweizer Wohnkultur» herausgegeben.

Die Haussmanns, erzählt Stefan Zwicky, Architekt, Freund und ehemaliger Mitarbeiter, waren auch grossartige Gastgeber. Bei Dinner-Einladungen band sich Robert Haussmann eine weisse Schürze um («Ich heisse nicht nur Haussmann, ich bin auch einer», pflegte er zu sagen) und verschwand dann stundenlang in die Küche. Wehe, man nahm das offerierte Gläschen Blanc de Blanc nicht an.

Robert Haussmanns Geschichte lässt sich nicht ohne seine Frau erzählen: Trix Högl, so hiess sie damals, wurde, nachdem sie Robert 1963 in einem Zürcher Architekturbüro vorgestellt wurde, von ihm zum Mittagessen eingeladen. Man erzählt sich, sie sei vorab von Roberts Charme gewarnt worden.

Eine Kindheit in der Altstadt

Sie, eine der ersten ETH-Architektinnen mit Wurzeln im Thurgau, hatte schon zwei Kinder und war geschieden. Er war Altstadtzürcher und Junggeselle, aufgewachsen an der Unteren Zäune. Am Werdmühleplatz führte die Familie ein Tapeten- und Einrichtungsgeschäft.

Robert Haussmann wollte, so schreiben Billing und Eberle im Vorwort ihres Buches, «eigentlich Architekt werden (...). Der Vater meint aber, da er so gut zeichnen könne, solle er anstelle des Gymnasiums die Kunstgewerbeschule Zürich besuchen, um ihn im Familienbetrieb zu unterstützen.» So ging es beim bekannten Produktgestalter und Innenarchitekt Willy Guhl an die Fachschule für Innenausbau.

Gemeinsames Leben und Arbeiten

Zusätzlich besuchte Haussmann als Gasthörer die Vorlesungen des Architekturhistorikers Sigfried Giedion an der ETH und wurde in dessen privaten Studienkreis aufgenommen. 1956 eröffnet Haussmann ein eigenes Büro und wurde Gründungsmitglied der Gruppe Swiss Design. Unter dem Möbelhändler Teo Jakob entwarf diese in den Fünfzigern wegweisende Möbel.

Mit der Heirat 1967 beginnt das gemeinsame Arbeiten mit Trix Haussmann: 1981 firmiert das Paar unter der Allgemeinen Entwurfsanstalt Zürich. Sie entwerfen visionäre Boutiquen an der Bahnhofstrasse (Weinberg, Courrèges, Lanvin), Zweigniederlassungen für IBM, Rollladenmöbel für Röthlisberger oder Polstersessel für die Expo 1970 in Japan.

Bruch mit der klassischen Moderne

Spiegel, Streifen in Schwarz-Weiss sowie Trompe-l’oeil-Effekte, etwa Marmormalereien auf Möbeln und Wänden, sorgen bei vielen Projekten für Täuschungs- und Verblüffungseffekte, die auf ihrem Manierismo critico beruhen. Es ist der Bruch der Haussmanns mit der klassischen Moderne. Sie spielen mit einer eigenen Interpretation des Manierismus, einer Übergangsform zwischen Renaissance und Barock.

Das Sideboard «Intarsia» von Trix und Robert Haussmann für Pfeiffer/Longoni aus dem 1992. Foto: Trix + Robert Haussmann, zvg/Grand Prix Design

Beispiel dafür ist etwa die illusionistische Textilkollektion für die Firma Mira-X, die so bedruckt war, als bestünde sie aus Mauerstücken. Zentral waren auch die sogenannten Lehrstücke. Sie bestanden aus verschiedenen Möbeln, denen die Haussmanns ihre sichtbare Funktion raubten. Etwa mit Säulenstümpfen, die ausdrehbare Schubladen enthielten. Oder einem Spiegelschrank mit der optischen Täuschung eines fallenden, gestreiften Seidentuchs. Der Trompe-l’oeil-Effekt mit Marmor findet man auch in der von Haussmanns gestalteten Da-Capo-Bar im Zürcher Hauptbahnhof. Darin führen Alt und Neu, Echt und Unecht ein beeindruckendes Zwiegespräch.

Gut gealtert: Der Bahnhoftrakt der Haussmanns im Untergeschoss. Foto: Christian Merz/Keystone

Das Paar prägte die Erscheinung des Bahnhofs auch im grossen Stil, als es in den Achtzigern den S-Bahnhof Museumstrasse sowie die damals neu geschaffenen Untergeschosse gestaltete. Die gestreiften, postmodernen Shop-Fassaden sowie die Streifen am Boden weisen bis heute täglich Tausenden von Reisenden den Weg.

Als Vorbild galt ein Gentlemen’s Club

Das Projekt mit der weltweit grössten Ausstrahlung dürfte die Kronenhalle-Bar sein. Robert Haussmann entwarf sie 1965. Bis ins hohe Alter frequentierte er sie regelmässig.

Die ruhige Höhle im Stil eines Gentlemen’s Club war auch in den Augen von Robert Haussmann selbst eine der wichtigsten Arbeiten. Zumindest sagte er das noch vor einigen Wochen zu Arthur Rüegg. Sie ist perfekt beleuchtet und mit ihren grünen Polstermöbeln, einer wie im Bootsbau verarbeiteten Decke und einer Bar aus Mahagoniholz bis zum heutigen Tag zeitlos.

In der Kronenhalle vergisst man Ort und Zeit. Foto: Kronenhalle

Für die Bar in einem ehemaligen Coiffeursalon liess sich Haussmann, so erzählte er dem Architektur-Journalisten Marko Sauer, von englischen Clubs inspirieren, weil er damals oft in London weilte. Die Bildhauer Diego und Alberto Giacometti entwarfen die passenden Lampen. Der Vorschlag, dass die Lichtkugeln aus Alabaster statt aus Glas bestehen sollten, stammte allerdings von Robert Haussmann.

50 Jahre später, im März 2015, baute ein Kollektiv die Kronenhalle-Bar in einem etwa 20 Prozent kleineren Massstab in einer LKW-Garage in Zürich-West nach. Statt Mahagoni und Leder kamen Klebeband, Karton, Selbtsklebefolie mit Holzmusteroptik oder grüne Plastikfolie zum Einsatz. Die «Krönlihalle», ganz im Sinne der Haussmanns selbst ein einziger Trompe-l’oeil-Effekt, war so originell, dass die ganze Kulturszene dort einfuhr. Auch die Haussmanns tauchten auf und nahmen begeistert von der Reproduktion Notiz.

Wiederentdeckt von einer Enkelgeneration

Sie waren bereits über 80 Jahre alt und mitten in einer Phase der Wiederentdeckung, als sie 2013 den Grand Prix Design verliehen bekamen, junge Kuratoren Ausstellungen mit ihnen ausrichteten und Porträts in nationalen und internationalen Magazinen, etwa dem «New York Times Magazine», erschienen.

Über das Warum der Wiederentdeckung kann Architekturprofessor Arthur Rüegg, der das Gesamtwerk über das Duo, «Trix und Robert Haussmann – Kultur der Formgebung», im GTA-Verlag mit herausgegeben hat, nur spekulieren. Er vermute, dass es sich um die freudige Begeisterung jeder Enkelgeneration für einen unvermuteten heissen Fund aus der Grosselterngeneration handle. «Dass dabei ein attraktives, nach wie vor rege tätiges Designerpaar zu entdecken war, erhöhte die Faszination wohl beträchtlich.»

