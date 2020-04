TV-Kritik zu «Gredig direkt» – Er schmeichelt und bezirzt Schawinski ist weg, nun übernimmt der weit freundlichere Urs Gredig. Gestern war der neue SRF-Talk erstmals zu sehen. Linus Schöpfer

Will «das Unbekannte» herausschälen: Talker Gredig. SRF

Urs Gredig kommt von CNN Money her. Von einem Sender, der als Zielgruppe offenbar die Bosse internationaler Grosskonzerne definiert hat, wovon es allerdings nicht allzu viele gibt, was wiederum wohl der Grund ist, warum Gredig nun wieder zurück ist bei SRF. Jedenfalls würde ein solcher Boss sicher fragen, bevor er seine kostbare Zeit investiert: Warum spätabends eine neue Gesprächssendung auf SRF? Und das mitten in der Woche? What’s the deal, Urs?

Erster Eindruck von «Gredig direkt»: Prima Style. Der frühere England-Korrespondent sieht aus, als dozierte er im oberen Mittelbau einer Elite-Uni: Schwarze Weste, weisses Hemd, schwarze Krawatte. Vor der Sendung ertönt leise blubbernder Elektrosound.

Gedimmtes Licht, prima Style: Gredig im Gespräch mit Andreas Meyer. Screenshot SRF

Urs Gredig positionierte sich als Art Anti-Schawinski. «Gredig direkt» werde mehr konsens- als dissensortientiert sein, sagte Gredig vor der Premiere. Man wolle «das Unbekannte im Bekannten herausschälen». Dieses Versprechen wird die Sendung nur schwer einlösen können. Denn die Profis, die Gredig nun Woche für Woche einlädt, passen in der Regel gut auf sich auf. Ein Mann wie der frühere SBB-Chef Andreas Meyer, Gredigs erster Gast, hat selbstverständlich zu viel Medienerfahrung, als dass er sich unversehens im TV-Studio wiederfinden und auf einmal bestürzt bemerken könnte, dass Urs Gredig gerade «das Unbekannte» aus ihm herausschält.

Zu Beginn des Gespräch musste Meyer abwehren – aber ganz anders abwehren, als Gäste bei Schawinski abwehren mussten. Wie viele Geburtstage er als SBB-Chef zuhause gefeiert habe, fragte Gredig. Eine Frage, so hart wie weiche Butter. Weitere, ähnlich um das Wohl Meyers besorgte Gredig-Fragen folgten. Alles nicht so arg, versicherte Meyer, fast ein wenig verdutzt. Danach: Die SBB als Nationalheiligtum, ein Rückblick auf die Anfänge als SBB-Chef. Corona war eher Thema am Rand, es gibt nun eben Fahrplanänderungen. Kein dramatisch spannender Talk also, nach zwanzig Minuten schaute Meyer auf seine Uhr.

Fehler zugegeben

Aber gelang es Urs Gredig nun, «das Unbekannte» herauszuschälen? «Ich schätze die Situation völlig falsch ein», sagte Meyer in der Mitte der Sendung. Ein Satz, der bei Roger Schawinski undenkbar gewesen wäre, denn Schawinski hätte sofort insistiert und dem Gast für den Rest der Sendung die Hölle heiss gemacht. Gredig tat nichts dergleichen, und Meyer war natürlich nicht wirklich überrumpelt: Andere hätten sich auch verschätzt, sagte er. Und es ging ja um ein Cargo-Werk in Bellinzona, das ist lange her und letztlich nicht das ganz grosse Ding.

Auch gab Meyer zu, dass er nach einem tödlichen Unfall eines Mitarbeiters bei der Beerdigung hätte dabei sein sollen. Ein Geständnis, das dem Nicht-mehr-Chef nichts mehr anhaben kann – ihn aber eventuell noch etwas sympathischer erscheinen lassen könnte. Alles in allem wars ein sehr entspannter Abend für den Bähnler.

Urs Gredigs Taktik ist durchaus interessant. Sie ist eine Art paradoxe Intervention: Schmeicheln und bezirzen und dabei auch mal über schwierige Themen reden. Ob die Taktik auch zu überraschenden Antworten führen kann, erschloss sich an diesem ersten Abend allerdings noch nicht.