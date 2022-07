Porträt über Mats Frey – Er schreibt Witze für Netflix – über Slack Der Schweizer Mats Frey ist Autor der satirischen Serie «King of Stonks» über eine Betrügerfirma. Wie kommt man zu so einem Job? Pascal Blum

Mats Frey, Autor des Netflix-Comedyhits «King of Stonks», hat gerade viel los. Foto: Silas Zindel

Magnus A. Cramer – das A. steht wahrscheinlich für «Arsch» – furzt im Lift und hält sich für den Geilsten. Selbstbräuner, gebleichte Zähne, begrüssen Sie bitte den Chef von Cablecash. Die Firma macht irgendetwas mit digitalem Zahlungsverkehr, nun will sie Cramer mit Getöse an die Börse bringen. Er versteht sich als Visionär wie «der Elon». Aber wirklich zu arbeiten scheint niemand in diesem Unternehmen, und der Chef ist ein simpler Betrüger. Seine Versprechen sind nur Kostüm.