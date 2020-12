Damien Seguin an der Vendée Globe – Er segelt mit nur einer Hand im härtesten Rennen der Welt Der Franzose Damien Seguin wurde mit einer Hand geboren – und will als erster Segler mit Handicap in der Vendée Globe die Welt umsegeln. Erik Hasselberg

Ausbrechen aus Grenzen und Zwängen: Damien Seguin an Bord seiner Jacht Groupe Apicil. Foto: Jean-Marie Liot (Vendée Globe Media)

30 Tage sind vergangen, seit am 8. November in Les Sables-d’Olonne der Startschuss zur härtesten Solo-Nonstop-Regatta der Welt fiel und 6 Frauen und 27 Männer in See stachen, um die Vendée Globe, die Mount-Everest-Besteigung im Segelsport, zu meistern. Ein Drittel des Rennens ist absolviert, das Kap der Guten Hoffnung (oder vielleicht doch eher der Sorgen) von der Hälfte des Feldes umrundet, an der Spitze sind schon über 20’000 Kilometer gesegelt.

So wird die Welt umrundet Infos einblenden Die Route der Vendée Globe 2020/21 27 Männer und 6 Frauen wollen in 70 Tagen 40’075 Kilometer solo und nonstop um die Welt segeln, über den Atlantik, entlang des Südpolarmeers, vorbei an den drei Südkaps ‒ um die härteste Regatta der Welt zu gewinnen. Start: Sonntag, 8. November Voraussichtliche Ankunft des Siegers: 17. Januar 2021