Portugiese verstärkt Pfadi – Er soll für mehr Tore am Kreis sorgen Kurz vor Trainingsstart vermeldet Pfadi Winterthur einen Transfer: Der junge portugiesische Kreisläufer Eduardo Mendonça wird die Offensive stärken. Urs Stanger

In der letzten Saison war Eduardo Mendonça der siebtbeste Torschütze in Portugals höchster Liga. Foto: PD

Mit einem Torjäger am Kreis ist Pfadi vor einem Jahr Meister geworden. Rastko Stojkovic hiess er, 40-jährig und abgebrüht aus Jahren in Champions League und Nationalmannschaft. Jetzt haben sich die Winterthurer einen weiteren Kreisläufer geangelt, der für Treffer von der Nahdistanz sorgen soll: Eduardo Mendonça (24), 1,97 m gross und 107 Kilo schwer. Er ist der erste Pfadi-Handballer aus Portugal, einem Land, das der internationalen Spitze in den letzten Jahren sehr nahe gerückt ist.