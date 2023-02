Stadionspeaker Antti Uimonen – Er spielt den ZSC-Fans die akustischen Steilpässe Seit 13 Jahren leiht der Finne seine Stimme den Löwen. Antti Uimonen setzt bei den Torschützen Akzente, sorgt für einen Tweet im hohen Norden und schwört auf ein besonderes Heilmittel gegen Heiserkeit. Marisa Kuny

Als Teenager wagte er sich das erste Mal ans Mikrofon. Heute spricht Antti Uimonen als ZSC-Speaker in der Swiss Life Arena zu 11 000 Leuten. Foto: Claudio Thoma

Sogar seine Mutter hat ihm diese Frage schon gestellt. Was in aller Welt bringt einen Menschen, der das Klischee des schweigsamen Finnen so selbstverständlich bedient, in einer vollen Eishockeyarena zum Reden? Antti Uimonen antwortet mit einem Schulterzucken: «Ich kann es nicht genau sagen. Es war wohl der ‹Gwunder›.»