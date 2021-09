Pfadi-Abwehrchef Markus Sjöbrink – Er startete mit einem perfekten Tag Bei Handball-Meister Pfadi Winterthur ist der Schwede Markus Sjöbrink einer der neuen Leader. An Spielstil und Sprache wird er sich noch gewöhnen. Urs Stanger

Pfadis schwedische Mauer in der Abwehr: Otto Lagerquist und Markus Sjöbrink (rechts). Deuring Photography

Was machen zwei Schweden, ein Algerier und ein Georgier gemeinsam? Sie lernen eine neue Sprache. Markus Sjöbrink, Otto Lagerquist, Mustafa Hadj Sadok und Giorgi Tskhovrebadze, alle seit dieser Saison Handballer bei Pfadi Winterthur, besuchen einen Deutschkurs. Mittlerweile tauchen auch erste Brocken Schweizerdeutsch im Wortschatz auf. «Wie gahts?», kenne er bereits, sagt Markus Sjöbrink. Er wird mit «gut» antworten können.

«Ich hatte gute erste Monate hier», betont der 25-jährige Schwede, der neue Abwehrchef und Kreisläufer. «Ich fühlte mich im Team sofort willkommen.» Allmählich habe er sich eingelebt. In Elsau bezog Sjöbrink die Wohnung, in der vor ihm Pfadis Meister-Kreisläufer Rastko Stojkovic ein halbes Jahr verbracht hatte. Momentan wohnt er alleine, vielleicht ziehe seine Freundin aus Schweden her.