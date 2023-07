BMX-Talent aus Winterthur – Er steht vor dem Sprung nach ganz oben Filib Steiner ist unweit der BMX-Piste im Dättnau aufgewachsen. Der 19-Jährige hat sein Leben ganz auf das kleine Bike ausgerichtet, auf dem er der beste Fahrer aller Zeiten werden will. Dominic Duss

Hebt auf der BMX-Piste im Dättnau ab: Filib Steiner hat sich für seine Zukunft als Elite-Fahrer hohe Ziele gesteckt. Foto: Madeleine Schoder

Die besten BMX-Fahrer der Schweiz hat der BMX-Racing- und Mountainbikeclub Powerbike Winterthur hervorgebracht. Roger Rinderknecht (42) war als erster BMX-Profi des Landes ein Pionier. David Graf (33) folgte ihm, wurde ebenfalls mehrfach Schweizer Meister und qualifizierte sich ebenso zweimal für die Olympischen Spiele. Beide drehten ihre Trainingsrunden jeweils auf der BMX-Piste im Dättnau, wo auch Simon Marquart (26) seine Karriere lanciert hatte. 2021 gewann Marquart als erster Schweizer überhaupt die Weltcup-Gesamtwertung, 2022 wurde er gar Weltmeister.

Nun steht mit Filib Steiner ein nächster Winterthurer in den Startlöchern, der auf dem kleinen Bike gross herauskommen will. Er ist unweit der Trainingsstrecke im Dättnau auf- und wortwörtlich in die BMX-Szene hineingewachsen. «Als kleiner Bub kam ich auf einer Velotour mit meinem Vater hierher, und wir drehten einige Runden.» Steiner erinnert sich, wie riesig die Sprünge damals noch auf ihn wirkten. Er tastete sich an sie heran, besuchte als 5-Jähriger die BMX-Schule und liess danach nicht mehr vom Lenker ab.

«Das Tempo, die Sprünge, das Adrenalin, die Ungewissheit vor jedem Lauf» – all das fasziniert ihn von jeher an der Sportart. Die BMX-Piste wurde quasi sein zweites Daheim. Steiner bestritt bereits mit 7 Jahren erste Rennen, startete 2014 als 10-Jähriger erstmals an der WM, in der Challenge-Kategorie für Kids. Richtig aufwärts ging es dann auf Junioren-Stufe. «Mit 17 gewann ich den ersten möglichen Schweizer-Meister-Titel», blickt er zurück. Ein Jahr später verteidigte er diesen nationalen Titel, wurde Siebter an der EM und erreichte den WM-Viertelfinal.

Der Traum von den grössten Titeln

19 ist Steiner mittlerweile und ein vielversprechender U-23-Fahrer. Im Juni stand er in der Türkei erstmals im Weltcup als Drittplatzierter auf dem Podest. Fünf Wochen später wurde er im französischen Besançon U-23-Vize-Europameister. «Die erste EM-Medaille verleiht mir zusätzlichen Schub.» Und viel Selbstvertrauen für die diesjährige WM vom 12./13. August in Glasgow. Steiner ist überzeugt: «Ich kann aufs Podest fahren. Für den Sieg muss alles perfekt laufen – und das geht.»

Das gilt auch für seine langfristigen Ziele. Filib Steiner ist äusserst ehrgeizig und will «mehr Erfolg als jeder BMXler bisher haben». Sprich: mehrfacher Europa- und Weltmeister werden sowie an Olympischen Spielen glänzen. Dafür trainiert er hart, bis dreizehn Stunden pro Woche, vorzugsweise in der Gruppe. «So lassen sich Rennsituationen besser simulieren, und allein ist die Disziplin weniger hoch», begründet er.

«Als Linkshänder hätte mich Pfadi gern genommen, doch ich wollte lieber BMX fahren.» Filib Steiner

Hinzu kommen Krafteinheiten im Winterthurer Z4P, bei denen er von Pfadi-Chefcoach Goran Cvetkovic betreut wird. Die beiden lernten sich kennen, als Steiner im Primarschulalter ein Handball-Training besuchte. «Als Linkshänder hätte mich Pfadi gern genommen, doch ich wollte lieber BMX fahren», verrät er.

Die Eltern ziehen mit und zahlen mit

Neben dem Sport arbeitet Steiner ab August in einem 50-Prozent-Pensum für Julius Bär. Bei dieser Bank konnte er bereits seine vierjährige KV-Lehre mit Berufsmatur an der United School of Sports absolvieren, samt erfolgreichem Abschluss im vergangenen Mai. Ein zweites Standbein zu haben, ist ihm wichtig. «Mit Sport mache ich nicht das Geld», weiss der Winterthurer. Trotz seines Jobs und eines Förderbeitrags der Sporthilfe ist Steiner auf finanzielle Unterstützung seiner Eltern angewiesen. «Ihrer Grosszügigkeit habe ich enorm viel zu verdanken, sie sind quasi meine Hauptsponsoren.» Das soll sich in Zukunft ändern. «Je mehr Topresultate ich herausfahre, desto mehr erhöhen sich meine Chancen, Sponsoren zu finden.» Immerhin wird ihm ein Teil seines Materials gesponsert, doch die Kosten für Reisen an die Rennen muss er selber berappen; noch in diesem Jahr will er mögliche Geldgeber suchen.

Sitzt schon lange fest im BMX-Sattel: Bereits mit 7 Jahren bestritt der 19-Jährige seine ersten Rennen. Foto: Madeleine Schoder

«Ich wollte mich nie gross in einer anderen Radsport-Disziplin versuchen», verrät Filib Steiner. Strassenrennen oder Cross-Country mit dem Mountainbike hätten ihn nie gereizt. «Eher noch Downhill, was ich zwischendurch wage.» Seine ganze Jugendzeit und viel Geld investierte er in seine Zukunft als BMX-Fahrer. Von schweren Verletzungen blieb er bislang verschont, er musste nur einmal als Junior wegen eines gebrochenen Wirbels drei Monate lang pausieren. «Diese Saison zog ich mir eine leichte Rippenprellung zu», verrät er. Sie bremst ihn allerdings nicht aus.

Wenn die Kleinen dem Grossen nacheifern

Nun steht er vor dem Sprung nach ganz oben, in die Elite. Steiner lässt offen, ob er schon nächstes Jahr mit den Weltbesten starten oder noch eine Saison als U-23-Fahrer anhängen will. «Je älter, desto enger wird das Feld», gibt er zu bedenken. Bereit für die Challenge bei den Grossen, wo noch etwas aggressiver gefahren und schneller der Ellbogen ausgefahren wird, fühlt er sich jedenfalls schon. Und mit seiner Körpergrösse von 1,86 Metern zählt er nicht zu den Kleinsten im Feld. «Manche denken, dass ich deshalb einen Nachteil haben könnte. Doch dem ist nicht so, da ich meinen Körperschwerpunkt bei den Sprüngen höher setzen kann», erklärt Steiner. Das «Renn-Mindset» bezeichnet er als seine grösste Baustelle.

Zwischendurch gibt er auf den Bahnen im Dättnau und in Weinfelden Trainings für Kinder und gibt dort seine Begeisterung fürs BMX-Fahren weiter. Wer weiss, vielleicht sind Mädchen und Buben darunter, die ihm in Zukunft nacheifern. So wie er es einst tat, als Roger Rinderknecht und David Graf ihre Blütezeiten hatten. Bereit, alle Opfer zu bringen, um eines Tages in ihre Fussstapfen treten und dann sogar noch grössere hinterlassen zu wollen. Auch aus Liebe zum BMX-Sport, der ihn schon weit brachte – und dank dem er seine Freundin kennen lernte. «Durch ihren Bruder, der ein BMXler war», verrät Steiner schmunzelnd. In seinem Leben dreht sich eben fast alles ums kleine Bike, und das soll noch möglichst lange und erfolgreich so bleiben.

Dominic Duss ist seit 2015 im ZRZ-Sportressort tätig, inkl. zweijährigem Engagement in der Tamedia-Sportredaktion in Zürich. 1998 stieg er in den Journalismus ein. Bis 2013 arbeitete er in der Südostschweiz-Mediengruppe, ua. als Co-Chefredaktor der Obersee-Nachrichten, danach für den Fridolin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.