Levin Conrad vom HCR – Er stieg vom jüngeren Bruder zum Leistungsträger auf Am Samstag am Final in Bern versucht der HC Rychenberg, seinen fünften Cupsieg zu holen. Einer, der beim Winterthurer Unihockeyclub besonders im Fokus steht, ist der formstarke Levin Conrad. René Bachmann

Beim HC Rychenberg ständig besser geworden ist der 23-jährige Levin Conrad. Foto: Enzo Lopardo

In Bern kommt es am Samstag zur Neuauflage jenes epischen Cupfinals von 2017, der noch immer wie ein Stachel im Fleisch des HC Rychenberg steckt. Damals hatten die Winterthurer nach starken ersten 25 Minuten 6:1 geführt, um am Ende die erste Trophäe seit gut 20 Jahren dann doch dem Kantonsrivalen GC überlassen zu müssen.