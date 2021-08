Wasserqualität Rhein und Thur – Er testet Flusswasser, damit Badende gesund bleiben Zu viel oder zu wenig Wasser, zu hohe Temperaturen: Verschiedene Faktoren beeinflussen die Qualität des Badewassers in Rhein und Thurmündung. Das interkantonale Labor testet es regelmässig auf Fäkalbakterien. Eva Wanner

Rainer Bombardi nimmt Wasserproben vom Rhein. Foto: Madeleine Schoder

Ein Mann steht auf der Fähre in Ellikon am Rhein. In der Hand hat er eine lange Stange aus Metall, an deren Ende klemmt eine Plastikflasche. Das ist keine besondere Art von Ruder, hier wird eine Wasserprobe entnommen. Vom Rhein – um zu prüfen, ob sich darin gefahrlos baden lässt. Rainer Bombardi heisst der Mann auf der Fähre. Er ist Fachbereichsleiter Kläranlagen, Industrieabwasser und Badewasser des interkantonalen Labors Schaffhausen und beider Appenzell (IKL). Mit dem Kantonalen Labor Zürich ist abgemacht, dass das IKL auch das Wasser von Rhein und Thurmündung im Weinland prüft.