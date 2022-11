Nachruf auf Hans Hess – Er war der «schnellste Schneider der Welt» Die «Fischhaut» der Skirennfahrer oder der Käse-Anzug der Ski-WM 1993 – Pionier Hans Hess veränderte von Aadorf aus die Sportwelt. Am 6. November ist er im Alter von 90 Jahren verstorben. Nicole Döbeli

Hans Hess in seinem Atelier in Aadorf. Foto: PD

Hans Hess war ein Pionier in Sachen Sportbekleidung und sorgte in seiner aktiven Karriere für so manchen Aufruhr. Für 30 Sportarten entwickelte er windschlüpfrige, funktionelle Bekleidung, die den Athleten Vorteile brachte.