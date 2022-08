Der FCW trifft auf Servette – Er war der Winterthurer Stürmer in Genf Urs Egli war bei der letzten Aufstiegsmannschaft des FCW dabei, später spielte er für Servette Genf. Noch heute ist er regelmässig auf der Schützenwiese. Gregory von Ballmoos

Urs Egli in seinem alten Aufstiegsdress, in der Hand hält er sein Servette Genf-Trikot. Foto: Madeleine Schoder

Mit einem 1:1 zu Hause und einer 0:2 Auswärtsniederlage startete der FC Winterthur 2022 in die Super-League-Saison. Es sind die genau gleichen Resultate wie vor 37 Jahren, als der FCW zum letzten Mal in eine Saison in der höchsten Liga startete. In der dritten Runde folgte jeweils die nächste Niederlage. 2022 gab es ein 1:4 gegen Lugano. 1984 ein 1:2 gegen Basel. Immer mit dabei: Urs Egli.