Nachruf auf Regisseur William Friedkin – Er war einer der drei Grossen in New Hollywood Der Regisseur William Friedkin drehte «French Connection» und «The Exorcist». Jetzt ist der Oscarpreisträger im Alter von 87 Jahren gestorben. David Steinitz

William Friedkin prägte mit seinen Kumpels Scorsese und Coppola das New Hollywood. Foto: Rosdiana Ciaravolo (Getty Images)

Bei einem seiner ersten Jobs als Regisseur lernte William Friedkin den grossen Alfred Hitchcock kennen – und gleich mal richtig hassen. Friedkin drehte eine Folge der beliebten TV-Serie «Alfred Hitchcock Presents», und als der Meister das Studio betrat, um seine Anmoderation einzusprechen, war der einzige Satz, den er an den jungen Mann auf dem Regiestuhl richtete: «Mr. Friedkin, Sie tragen keine Krawatte.»

Aber Rache ist süss. Ein paar Jahre später, als Friedkin durch seinen Cop-Thriller «French Connection» Hollywoods Regiestar der Stunde war, traf er Hitchcock wieder. Das war bei einer Veranstaltung der Director's Guild of America, die Friedkin ehrte. Er ging zum Tisch des alten Hitchcock, der ihn einst so gedemütigt hatte, hielt ihm seinen Schlips unter die Nase und brüllte ihm ins Gesicht: «Na, wie gefällt dir die Krawatte, Hitch?!» Ob der alte Mann sich überhaupt noch an den Vorfall erinnern konnte, ist allerdings nicht bekannt ...

William Friedkin krempelte das biedere Genre des Cop-Films gründlich um.

Friedkin wurde 1935 in einer der härteren Ecken von Chicago geboren, die Familie hatte kaum Geld, Eltern und Kinder lebten auf engstem Raum in einem einzigen Zimmer. Der junge Billy wäre gern Basketballer geworden und er war auch nicht schlecht, aber für eine Profikarriere einfach zu klein. Zum Glück ging er gern ins Kino. «Citizen Kane» sei ein Erweckungserlebnis gewesen, sagte er später, er habe sich Poster von Orson Welles aufgehängt.

Im Gegensatz zu vielen jungen Filmemachern seiner Generation, die von einer Kinokarriere träumten, aber keine Ahnung hatten, wie sie das anstellen sollten, war Friedkin sich nicht zu schade fürs Fernsehen. Schon in seinen Zwanzigern fing er an, für TV-Shows zu arbeiten, Hunderte Sendungen, irgendwann folgten auch ein paar Dokumentationen. Ausserdem begann er, mit den anderen Jungs rumzuhängen, die später das New Hollywood prägen sollten: Scorsese, Coppola, Bogdanovich wurden Kumpels, Kollegen, Konkurrenten.

William Friedkin soll während des Drehs von «French Connection» meistens schlecht gelaunt gewesen sein. Foto: AFP

Friedkin war einer der ersten der neuen Regiegeneration, der grossen Erfolg hatte. 1971 drehte er «French Connection», nach dem gleichnamigen Buch, mit Gene Hackman und Roy Scheider. Der Film kostete knapp 2 Millionen Dollar, das war wenig für einen aufwendigen Actionfilm über zwei Cops vom New Yorker Drogendezernat auf Verbrecherjagd.

Die Zuschauer liebten diese neue Härte (und vor allem die irre Verfolgungsjagd).

Friedkin hatte für die Dreharbeiten nur fünf Wochen, und während der Dreharbeiten soll er meistens schlecht gelaunt, herrisch und deprimiert gewesen sein. Aber er hatte das richtige Gespür. Er krempelte das biedere Genre des Cop-Films gründlich um. Gut und Böse sind nicht mehr klar zu unterscheiden in diesem Film, die Action ist hart, ohne heroisch zu sein, und es herrscht ein kalter, desillusionierter Zynismus. Die Zuschauer liebten diese neue Härte (und vor allem die irre Verfolgungsjagd), der Film war ein grosser kommerzieller Erfolg und gewann insgesamt fünf Oscars.

Friedkin bekam den Oscar als bester Regisseur, was in diesem Jahr keine kleine Leistung war: Nominiert waren unter anderem auch Stanley Kubrick für «A Clockwork Orange» und Peter Bogdanovich für «The Last Picture Show». Ein Grund zum Feiern? Nicht für Friedkin. Er hatte Angst, dass es von nun an nur noch bergab gehen könne: «Am Tag nach der Oscarverleihung bin ich das erste und einzige Mal zum Psychiater gegangen.»

Seine nächste Chance auf einen Blockbuster kam über Umwege zu ihm. Der Schriftsteller William Peter Blatty suchte einen Regisseur, der aus seinem Horror-Bestseller «The Exorcist» einen Film machen würde. Friedkin stand eher nicht auf seiner Liste, denn der hatte Jahre zuvor ein Drehbuch Blattys so kommentiert: «Das ist die grösste Scheisse, die ich jemals gelesen habe.»

Quentin Tarantino entdeckte mit zehn Jahren «The Exorcist»

Aber diverse Starregisseure sagten ab, und irgendwie hatte Blatty der brutale Realismus gefallen, mit dem Friedkin «French Connection» gemacht hatte. Also rauften sie sich zusammen und schufen 1973 einen der grössten Klassiker des Horrorkinos, der einem bis heute eine Heidenangst macht.

An diese beiden Filme, die aus dem Stand zum Klassiker wurden, konnte Friedman nicht mehr anschliessen, auch wenn er natürlich eifrig weiter drehte: «Cruising» (1980) zum Beispiel, oder «To Live and Die in L.A.» (1985). Auch Oper machte er, 2006 sogar in München, am Nationaltheater. Aber da hatte er schon längst geschafft, was einst der grosse Orson Welles mit ihm gemacht hatte: eine neue Generation zum Kino geholt. 1973 sass ein erst zehnjähriger Junge in «The Exorcist», viel zu jung natürlich für den Film – aber danach doch für immer ans Kino verloren. Der Name des Jungen: Quentin Tarantino.

Am Montag ist William «Billy» Friedkin im Alter von 87 Jahren in Los Angeles gestorben.

