Schwingerkönig Christian Stucki tritt ab – Er war halb nackt im Fernsehen und landete fast im Rollstuhl Am Sonntag bestreitet der 38-Jährige sein letztes Schwingfest. Er spricht über aufdringliche Fans und peinliche Momente – und über eine Absprache, die schiefging. Marco Oppliger Philipp Rindlisbacher

Ein Grosser im wahrsten Sinne: Christian Stucki überragte die meisten Konkurrenten mit seinen 1,98 Metern – und er gewann alles, was es im Schwingen zu gewinnen gibt. Foto: Adrian Moser

Die legendärste Party

«Puh, da muss ich weit zurückdenken. Nach dem Seeländischen in Radelfingen 2003 begoss ich meinen Sieg an der Bar mit grünem Wodka und Citro, und davon gab es nicht zu wenig. In jüngeren Jahren trank ich manchmal nach einem Fest eins über den Durst, was sich später änderte.