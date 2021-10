Bei Koch Cem Eksi in Istanbul – Er weiss, wie die Türkei riecht und schmeckt

Koch Cem Eksi in Istanbul – Er weiss, wie die Türkei riecht und schmeckt 9000 Kilometer ist der Deutschtürke durch sein Heimatland gereist auf der Suche nach den Ursprüngen des Geschmacks. Nun bringt Cem Eksi dessen Vielfalt auf den Teller. Christiane Schlötzer aus Istanbul

Wer Istanbul kennenlernt, kann sich zuerst in das Essen verlieben und in die Art, wie man isst, gemeinsam, im Gespräch, geniesserisch. An weissgedeckten Tischen mit Blick auf den Bosporus, mit eisgekühltem Raki. Oder vom Plastiktablett, in einer einfachen Lokanta, wo die Hausmannskost mittags in grossen Töpfen brodelt. Suppe gibt es sowieso immer irgendwo, Tag und Nacht. Zum Essen werden gern Geschichten serviert, sie kommen auf den Teller wie ein spezielles Gewürz. Auch die Geschichten handeln oft vom Essen.

Oder von Köchen. Wie die von Ismail Sahin, den die noblen Geniesser wie die armen Schlucker verehrten. Nun hängt seine weisse Kochschürze unter Glas in seinem Lokal an der Wand. Zur Beerdigung des Kochs an einem kalten Dezembertag 2019 strömten Geschäftsleute mit vielen Kreditkarten in den Sakkotaschen, Anwälte und Diplomaten, ebenso wie Habenichtse, Messerschleifer und Schuhputzer. Die hat er oft durchgefüttert. Und alle vergossen Tränen für den freigiebigen Koch, der keine Sterne brauchte, um geliebt zu werden. Nun führt sein Sohn das über fünfzig Jahre alte Restaurant. Eine Spezialität des Hauses sind Hamsi, Sardellen aus dem Schwarzen Meer, gedämpft mit Zwiebeln und Tomaten. Ismail Sahin, so sagen sie, habe sein Handwerk einst von einem Griechen gelernt.