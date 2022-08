Medizinprofessor fordert Neubau in Stettbach – Er will das Unispital vor einem Desaster bewahren Der frühere Direktor der Geburtsklinik, Roland Zimmermann, befürchtet den baulichen und finanziellen Kollaps des Zürcher Unispitals. Mit einem Vorstoss im Kantonsrat will er die Politik aufrütteln. Susanne Anderegg

Er hat 33 Jahre im Unispital gearbeitet und weiss, wie es dort aussieht: Roland Zimmermann, Professor für Geburtshilfe. Foto: Dominique Meienberg

Nein, er sei nicht naiv, sagt Roland Zimmermann. Er wisse, dass sein politischer Vorstoss nichts mehr ändern werde am Vorhaben, das Unispital am bisherigen Standort zu erneuern. In Kürze fahren die Bagger auf und beginnen mit dem Abriss der Häuser, die den ersten zwei Neubauten an der Gloriastrasse weichen müssen.