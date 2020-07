Kampf gegen Insektensterben – Er will die perfekte Königin Jedes Jahr sterben zu viele Bienen. Peter Linder kämpft im Berner Kiental dagegen an – mit Züchtungen, die das Überleben der Tiere garantieren sollen. Wenn einer Bienen retten kann, dann er. Christian Zürcher

Peter Linder sucht die Königin und erlebt eine unschöne Überraschung. Foto: Nicole Philipp

Peter Linder hat sich an den Tod gewöhnt, wie man sich an vieles gewöhnt. Bienen sterben nun mal. Und doch erschüttert es ihn jetzt, in diesem Augenblick.