Präsidentenwahl in Italien – Zum Weitermachen genötigt Italiens Parlament bestätigt nach langen und grotesken Wahlmanövern Sergio Mattarella im Amt, obschon der sich dagegen gesträubt hatte. Damit bleibt Mario Draghi Premier. Alles beim Alten? Nicht ganz. Oliver Meiler aus Rom

Obwohl Sergio Mattarella eine weitere Amtszeit wiederholt ausgeschlossen hat, erhielt er beim siebten Wahlgang am Samstag fast 400 Stimmen. Foto: Andrew Medichini (Keystone)

Und plötzlich ging alles ganz schnell. Italiens Parlament hat sich am Samstag nach einer Woche voller Kapriolen selbst ernannter Königsmacher seiner eigenen Unfähigkeit ergeben, einen neuen Präsidenten der Republik zu wählen, und bestätigte stattdessen Sergio Mattarella in seinem Amt, obschon der genau dieses Szenario sehr ausdrücklich nicht gewünscht hatte. Die Parlamentarier und Regionenvertreter gaben am Samstag mit 387 Stimmen die meisten für den amtierenden Staatschef Sergio Mattarella ab, wie der Präsident der Abgeordnetenkammer, Robert Fico, nach dem Durchgang verkündete. Damit erreichte kein Kandidat die nötige Mehrheit von 505 der 1009 möglichen Stimmen. 380 Wahlmänner und -frauen enthielten sich.

Mattarellas Wiederwahl sichert nun auch gleich das Überleben der Regierung der nationalen Einheit des parteilosen Premiers Mario Draghi. Der frühere Zentralbanker hatte sich ebenfalls für die Präsidentschaft angeboten. Wäre Draghi zum Präsidenten gewählt worden, so hatten viele im In- und Ausland befürchtet, hätte dieser Regierung der Zerfall gedroht – und das wäre nicht nur für Italien ein Problem gewesen. Italien hat mit Brüssel eine lange Reihe von Reformen ausgemacht für die Überweisung von mehr als 200 Milliarden Euro für den postpandemischen Wiederaufbau. Draghi gilt seitdem als Garant dafür, dass dieses viele Geld auch gezielt eingesetzt und das Land nebenbei modernisiert wird.

Nun bleibt also alles beim Alten, zumindest auf den ersten Blick: Status quo. Den Italienerinnen und Italienern dürfte dieser Ausgang gut gefallen. Beide, Mattarella und Draghi, sind hoch populär, wie alle Umfragen aus der jüngeren Vergangenheit zeigen. Man hält sie gemeinhin für ein «Gewinnerteam», das beste Führungsduo seit Menschengedenken, das Italien einen stattlichen Vorschuss an internationalem Renommee beschert hat. Der Status quo ist also für viele eine Erleichterung.

Matteo Salvinis Regie als Königsmacher war ein Desaster

Dennoch hat diese Wahl und das lange Theater drum herum Folgen. Für die politische Klasse und ihre Anführer ist sie eine krachende Niederlage, allerdings trifft diese einen mehr als alle anderen: Matteo Salvini, Chef der rechtspopulistischen Lega und des rechten Lagers. Weil seine Koalition im Parlament über ein paar Stimmen mehr verfügt als die Linke, fühlte er sich bemittelt, die Rolle des Regisseurs zu übernehmen – und scheiterte nach dem Dafürhalten aller Analysten auf der ganzen Linie. Salvini verbrannte so viele Namen möglicher Kandidaten, dass bald niemand mehr mitzählen mochte, oftmals ohne jede Not.

Abo Würdigung von Sergio Mattarella Er führte Regie, ohne vorzuführen Wie wenig er das strategische Spiel beherrscht, zeigte das Manöver mit der Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati. Salvini warf sie im 5. Wahlgang in den Ring. Offenbar dachte er, Casellati würde weit über das ideologische Lager hinaus Stimmen gewinnen und der Rechten womöglich gar die Präsidentschaft sichern. Ein Geniestreich, so war das gedacht. Am Ende verweigerten selbst siebzig rechte Parlamentarier Casellati ihre Stimme. Eine Schmach sondergleichen, für alle Beteiligten. Nur Stunden später erzählte Salvini in alle Mikrofone, er arbeite daran, dem Land endlich seine erste Präsidentin zu geben – eine «tolle Frau», fügte er an. Den Namen nannte er nicht. Gemeint war diesmal die Geheimdienstchefin Elisabetta Belloni. Doch auch diese Nominierung war nicht abgesprochen und verwelkte über Nacht.

Salvinis Regie war dermassen desaströs, dass im Parlament Wahlgang um Wahlgang sich mehr und mehr «Grosse Wähler» selbstständig machten und den Namen Mattarella einlegten – oftmals gegen die Vorgaben ihrer eigenen Parteien, die Stimmenthaltung eingefordert hatten. Im 6. waren es 336, das Quorum lag bei 505. Die Parteichefs waren desavouiert, das Signal war deutlich: In diesem Parlament ohne klare Mehrheiten war es wohl unmöglich, einen Namen zu finden, der alle glücklich machen würde, über die Parteigräben hinweg, und auch noch hohes Ansehen genoss. Gegen eine Wahl Draghis zum Präsidenten waren die Widerstände vor allem deshalb gross, weil sich keine Lösung für eine Regierung ohne ihn abzeichnete. Und ohne Aussicht auf ein Fortdauern der Regierung für ein weiteres Jahr war die Gefahr zu gross, dass die laufende Legislaturperiode vor ihrem ordentlichen Ablauf enden würde. Das wollte ausser den Postfaschisten, den oppositionellen Fratelli d’Italia, niemand.

In den Zeitungen erschienen Fotos des Umzugswagens – alles war bereit

Nun dürfte sicher sein, dass die Regierung bis Frühjahr 2023 weitermachen kann. Wobei: Ganz sicher ist das in Italien nie. Draghi trägt Schrammen davon nach dieser verrückten Wahlwoche. Immerhin hatte er ja Präsident werden wollen. Leidet seine Autorität darunter? Muss er sein Regierungsteam umgestalten und Techniker mit Politikern auswechseln? Wie lange lassen ihn die Parteien regieren, bevor sie in den Wahlkampfmodus schalten?

Präsidentschaftswahl in Italien Wird erstmals eine Frau zum Staatsoberhaupt gewählt? Abo Italienische Präsidentschaftswahl Una donna! Warum es Frauen in Italien so schwer haben Abo Analyse zu Italiens Präsidentenwahl Leider gibt es nur einen Mario Draghi Aber noch einmal zu Sergio Mattarella. Niemand verdächtigt ihn, er habe kokettiert, als er sich in den vergangenen Wochen gegen ein «bis», gegen eine zweite Wahlzeit, sträubte, immer und immer wieder. Das ist nicht seine Art. Bei jeder Gelegenheit wiederholte der 80-jährige Christdemokrat, dass er das für keine gute Idee halte. Er argumentierte damit, dass ein siebenjähriges Mandat schon sehr lange sei. Ein zweites, also insgesamt vierzehn Jahre, mache den Präsidenten zu einem halben Monarchen, und das sei nicht im Sinn der republikanischen Verfassung. Wie ernst es ihm damit war, zeigte er auch mit plakativen Gesten. Vor einer Woche erschienen Fotos vom Umzugswagen in den Zeitungen: Mattarella, der erste sizilianische Präsident Italiens, liess Möbel aus Palermo in seine eben erst frisch gemietete Wohnung im Norden Roms transportieren. Am Fernsehen sagte ein Kommentator: «Es fehlte nur das Bild, das Mattarella mit der Matratze auf dem Kopf zeigt.» Es war schon alles bereit für die Abschiedszeremonie im Quirinalspalast, dem Sitz italienischer Präsidenten, am kommenden Mittwoch. Sein Mitarbeiterstab war schon aus dem Palast gezogen. Doch so eindeutig er auch immer war in seiner Weigerung: Wie konnte er Nein sagen, wenn das Parlament im Chaos dräute und nur sein Opfer es daraus befreien konnte? Der Hilferuf war so laut und breit vorgetragen, dass er gar keine andere Wahl hatte, als sich zu fügen. Ein kleines Martyrium für das Wohl der Republik.

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

