Biden in Interview zu Putin-Einmischung – «Er wird einen Preis bezahlen» Der US-Präsident wird gefragt, ob er Putin für einen «Killer» halte. Die Antwort: «Das tue ich.» Biden droht Russlands Präsidenten mit Konsequenzen wegen dessen angeblicher Einmischung in den US-Wahlkampf.

«Ich kenne Sie und Sie kennen mich. Wenn ich feststelle, dass dies geschehen ist, dann seien Sie vorbereitet»: Schon im Januar sprach Biden mit Putin in einem Telefongespräch Klartext. Foto: Alex Brandon (AP/Keystone-SDA)

«Er wird einen Preis bezahlen», sagte Biden in einem am Mittwochmorgen (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des US-Senders ABC. In einem Telefonat mit Putin Ende Januar habe er dem russischen Präsidenten mit Blick auf eine mögliche Einmischung Moskaus gesagt: «Ich kenne Sie und Sie kennen mich. Wenn ich feststelle, dass dies geschehen ist, dann seien Sie vorbereitet.» Biden sagte auf die Frage von ABC-Moderator George Stephanopoulos, ob er denke, dass Putin ein «Killer» sei: «Das tue ich.»

Nach Ansicht der amerikanischen Geheimdienste hat sich Russland bei der US-Wahl im November für den damaligen Präsidenten Donald Trump eingesetzt und sich bemüht, Biden zu schaden. Moskau habe den Ausgang der Wahl beeinflussen und Unfrieden im Land säen wollen, hiess es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht aus dem Büro von Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines. Putin und seine Regierung hätten die Massnahmen «genehmigt und durchgeführt».

Biden machte keine Angaben dazu, was für Konsequenzen diese Erkenntnisse für Putin haben könnten. Der US-Präsident machte zugleich deutlich, dass eine Zusammenarbeit Washingtons mit Moskaus bei gemeinsamen Interessen dennoch möglich sei.

Kreml dementiert versuchte Einflussnahme auf US-Wahl

Der Kreml hat den Bericht amerikanischen Geheimdienste zurückgewiesen. Der Bericht sei «falsch, absolut unbegründet und haltlos», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der Agentur Interfax am Mittwoch in Moskau. Russland habe sich weder in die US-Wahlen 2020 noch in die davor eingemischt. Eine derartige Behauptung seitens der USA schade nur «den ohnehin schon angeschlagenen russisch-amerikanischen Beziehungen».

SDA