Start-up aus Winterthur – Er wohnte vier Tage im Zürcher HB Um sein Winterthurer Start-up bekannter zu machen, hat Carlo Badini vier Nächte am Zürcher Hauptbahnhof geschlafen. Ohne Wände, ohne Privatsphäre. Deborah von Wartburg

Der Unternehmer Carlo Badini übernachtete vier Tage lang in der Zürcher Bahnhofshalle. Foto: Roger Hofstetter

Die Stimme von Carlo Badini klingt heiser, unter den Augen hat er dunkle Ringe. «Es geht mir erstaunlich gut», sagt er. In den vergangenen Nächten hat Badini jeweils nur drei bis vier Stunden geschlafen. Kein Wunder: Er wohnt seit Sonntag im Zürcher Hauptbahnhof in der grossen Halle in einer Show-Wohnung ohne Wände und ohne Privatsphäre.

Immer wieder bleiben Passanten neugierig stehen. Einige machen Fotos mit dem Handy, andere fragen Badini, was das hier sei. Eine Wohnung mitten im Hauptbahnhof fällt auf. Eingerichtet ist sie gemütlich und stilvoll. Neben einem massiven Marmorblock stehen ein grüner Samtsessel und ein fein geschlungener goldener Abstelltisch, der direkt aus dem Elbenreich J.R.R. Tolkiens stammen könnte.

Das Start-up Pabio will komplette Wohnungseinrichtungen vermieten. Foto: Roger Hofstetter

Badini ist CEO des Winterthurer Start-ups Pabio. Mit der Wohn-Aktion am Hauptbahnhof will er seine Firma bekannter machen. Pabio vermietet Wohnungseinrichtungen, die von einem Innendesigner zusammengestellt wurden. Eine komplette Einrichtung mit Designermöbeln könne sich aber kaum jemand leisten. «Durch die Mietlösung können sich auch Menschen aus der Mittelschicht solche Wohnungen leisten.» Etwa 250 Franken kostet so ein Abo im Monat.

«Wir müssen unseren Markt erst mal schaffen.» Carlo Badini, CEO Pabio

Badini, der ursprünglich aus Bern kommt, lebt seit zwei Monaten in Winterthur. Pabio ist sein zweites Start-up. Vorher gründete er die Erklärvideo-Agentur Cleverclip, die mittlerweile 40 Mitarbeiter beschäftigt. «Weil wir mit Pabio ein neues Konzept anbieten, müssen wir unseren Markt erst mal schaffen», sagt der 31-Jährige. Der bewohnte Showroom am Zürcher HB soll die nötige Aufmerksamkeit dafür generieren.

Am Bahnhof schlafen ist kein Zuckerschlecken. Normalerweise erwägen das vor allem Menschen, die sich nicht über Designereinrichtungen den Kopf zerbrechen, weil sie gar keine Wohnung haben. «Uns ist diese Diskrepanz bewusst», sagt Badini. «Wir wollen uns aber in keiner Weise über Obdachlose lustig machen. Unsere Aktion hat nichts mit der Problematik zu tun.» Die SBB weise Menschen, die im Bahnhof übernachten wollten, normalerweise weg. «Ich nehme also niemandem den Schlafplatz weg.»

Passanten wollten ins Bett steigen

Für die Werbeaktion habe die SBB aber ein Auge zugedrückt. Und seitens Passanten sei das Feedback sehr positiv. «Die meisten Leute fanden die Aktion cool, viele haben sich zu uns gesetzt und geredet. Ein Junge hat hier seine Hausaufgaben gemacht.» Badini sagt, er habe noch nie mit so vielen unterschiedlichen Personen gesprochen. «Mir ist bewusst geworden, wie sehr ich mich in einer Bubble bewege.» Tagsüber seien die Leute weitgehend respektvoll, nur einzelne Menschen habe das Team bestimmt wegweisen müssen. Auch vom Mobiliar und von den Dekorationen sei nichts geklaut oder zerstört worden.

«Ich träumte, dass alle Leute in meinem Bett liegen.» Carlo Badini, CEO Pabio

Abends macht Carlo Badini es sich mit Ohrstöpseln und Schlafmaske im Bett bequem. Eine Security-Angestellte sorgt für seine Sicherheit. «Ich habe nichts mitbekommen, aber sie hat mir an mehreren Morgen gesagt, dass einige Leute zu mir ins Bett hätten steigen wollen.» Die Security habe die Störenfriede jeweils weggeschickt. «Insgesamt war es aber weniger schlimm, als ich vorher dachte.» Wirkliche Angst habe er aber nie gehabt. Zumindest nicht bewusst. «In der ersten Nacht hatte ich einen Albtraum: Ich träumte, dass alle Leute in meinem Bett liegen.»

Eine Gruppe Störenfriede hatte das Team in der Planung allerdings nicht bedacht: Stadttauben. Überall im Showroom liegen vereinzelte Federn. Badini seufzt. «Und am Dienstag hat eine Taube auf das Bett gekackt.»

Am Tag wurde das Bett vor neugierigen Passanten mit diesen Schildern geschützt. Die Tauben hat das allerdings nicht ferngehalten. Foto: Roger Hofstetter

Deborah von Wartburg ist Redaktorin im Ressort Stadt, in dem sie seit 2021 schreibt. Sie verbrachte einen grossen Teil ihrer Jugend in Winterthur und hat an der ZHAW Journalismus und an der ZHDK Kulturpublizistik studiert. Mehr Infos

