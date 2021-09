Bezirksgericht Andelfingen – Er wollte eher dealen, als die Drogen zu horten Eine seltsame Reiseroute und eine noch dubiosere Geschichte über den eigenen Drogenkonsum: Das Gericht glaubte beides nicht und sprach einen Deutschen schuldig. Eva Wanner

Der Drogenkonsument entpuppte sich am Bezirksgericht Andelfingen als Dealer. Foto: Madeleine Schoder

Über dem Bezirksgericht hing am Freitagmorgen der Nebel. Und auch drinnen wars nebulös, oder wie der Gerichtspräsident zum Beschuldigten sagte: «Sie haben das Geschehen überall dort, wo es für Sie heiss wurde, in einem Dunst verschwinden lassen.» Das Gericht hat den Deutschen, der seit Januar in Sicherheitshaft sitzt, schuldig gesprochen.

Er wurde verurteilt wegen Verbrechens gegen sowie Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und dafür, dass er unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein ein Auto gefahren hat. Ihm werden dafür aufgebrummt: eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten (vier weniger, als die Staatsanwaltschaft gefordert hat), eine bedingte Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu 30 Franken (2250 Franken) sowie eine Busse von 500 Franken. Weitere Kosten von rund 13’000 Franken für das Verfahren, Expertisen und mehr kommen zusätzlich auf ihn zu.