Nachruf auf Bernard Haitink – Er wollte in der Musik verschwinden Der grosse Dirigent Bernard Haitink ist 92-jährig gestorben. Er hatte ein untrügliches Gespür fürs Timing – und verschenkte seine Dirigierstäbe fürs Barbecue. Susanne Kübler

Bernard Haitink lebte lange in der Schweiz und trat auch oft hier auf. Dieses Foto entstand beim Lucerne Festival, 2004. Foto: Keystone

Was das Besondere war am Dirigenten Bernard Haitink, das konnte man zum Beispiel 2007 im Zürcher Opernhaus bei Wagners «Parsifal» erleben. Rund viereinhalb Stunden dauert dieses Werk – aber es kam einem kurz vor an diesem Abend. Nicht, weil Haitink schnell dirigiert hätte, sondern weil sich alles so natürlich ergab. Nichts wirkte «gemacht», die Tempi ergaben sich wie von selbst, Haitink suchte weder den Effekt noch die Revolution. Aber dies auf eine Weise, die man nicht mehr vergass.

Haitink war 77 Jahre alt damals – und hatte bereits fünf Jahrzehnte auf den grossen Podien verbracht. Er war erst 27, als er beim Concertgebouw-Orchester in seiner Heimatstadt Amsterdam für Carlo Maria Giulini einsprang; «Mein Gott, was für ein Baby!», rief eine Konzertbesucherin damals.