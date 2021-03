Urteil des Bundesgerichts – Er wusste nicht einmal das Geburtsdatum seiner Ehefrau Das kantonale Migrationsamt hat die Niederlassungsbewilligung eines Kosovaren zu Recht widerrufen. Der Verdacht, er habe in der Schweiz nur eine Scheinehe geführt, war nicht willkürlich. Patrick Gut

Ein Kosovare hat sich mit einer Scheinehe eine Niederlassungsbewilligung in der Schweiz erschlichen. Doch die Behörden schöpften Verdacht. Archivfoto: Johanna Bossart

Im Dezember 2006 war der 28-jährige Kosovare in die Schweiz eingereist. Schon drei Monate später heiratete er eine zwölf Jahre ältere Ukrainerin, die über eine Niederlassungsbewilligung verfügte. 2012 – also fünf Jahre später – wurde ihm selber eine Niederlassungsbewilligung erteilt.

Ehe in der Schweiz, Kinder in Kosovo

Anfang Dezember 2014 war die Ehe geschieden, und im März 2016 läuteten die Hochzeitsglocken in Kosovo. Der Mann heiratete eine gleichaltrige Serbin, mit der er bereits zwei Kinder hatte, und zwar eine Tochter, die 2003 geboren wurde, und ein Sohn, der im Juli 2007 das Licht der Welt erblickt hatte – also kurz nach der Heirat mit der Ukrainerin in der Schweiz.