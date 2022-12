Er fürchtet, dass sein politischer Zauber bei den Wählerinnen und Wählern nicht mehr wirkt: Der türkische Präsident Erdogan. Foto: Adem Altan (AFP)



Wann sind Wahlen am spannendsten? Klar, beim Abpfiff. In dem Augenblick also, in dem – so aufregend und unterhaltsam Wahlkampf sein kann – das Ergebnis bekannt gegeben wird. Bei den anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei ist dies anders. Sie werden nicht erst am Ende nervenaufreibend sein. Nein, sie werden über Wochen, ja Monate ein politischer Cliffhanger bleiben. Und das, bevor der Wahltermin feststeht.