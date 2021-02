Neues Raumfahrtprogramm – Erdogans Flucht in den Weltraum Mit einer überraschenden Idee lenkt der türkische Präsident von innenpolitischen Problemen ab: Er will das Land zum Mond bringen. Tomas Avenarius

«Dank der Arbeiten türkischer und muslimischer Wissenschaftler vor vielen Jahrhunderten können wir heute über das Weltraumzeitalter reden»: Recep Tayyip Erdogan in Ankara (9. Februar 2021). Foto: EPA/Keystone

Im Jahr 1997 machte der Film «Wag the Dog» Furore: Es geht um einen US-Präsidenten, der einen Sexskandal am Hals hat. Sein Berater und sein Spindoktor – Robert De Niro und Dustin Hoffmann – wissen, dass sie den Wähler mit etwas Unerwartetem ablenken müssen von der Bettgeschichte. Also denken sie sich einen kleinen «Fake-Krieg» aus: Die USA im Kampf gegen Albanien. Ein Land also, von dem in den USA niemand so recht weiss, wo es liegt – der Balkanstaat könnte auf dem Mond liegen. In den Medien geht es von da ab nur noch um Nation und Heldenmut, das ganze Land trieft von Pathos, am Ende geht alles tüchtig schief.