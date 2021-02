Nach Abgang des Schulpflegepräsidenten – Erfahrener Schulpfleger

kandidiert fürs Präsidium Nach dem Rücktritt von Schulpräsident Michael Bühler durfte man gespannt sein, wer sich für das Schulpräsidium bewerben wird. Jetzt ist bekannt: Es ist ein Bisheriger. Dagmar Appelt

Das Schulhaus Birch in Seuzach. Die Schulpflege Seuzach muss ihr Präsidium neu besetzen. Bis jetzt liegt eine Kandidatur vor. Foto: Madeleine Schoder

Egon Watzlaw will neuer Präsident der Primarschulpflege Seuzach werden. Der 55-Jährige wirkt seit 2014 in der Schulbehörde mit, ist verheiratet, dreifacher Vater und Mitglied der FDP Seuzach. Beruflich ist Watzlaw als Regionalleiter in einem Unternehmen der Auto-Ersatzteilbranche tätig.

Egon Watzlaw ist seit sieben Jahren in der Primarschulpflege Seuzach. Foto: PD

Er kandidiere, weil es wünschenswert sei, dass jemand mit Erfahrung das Präsidium übernehme, sagt Watzlaw. «Persönlich habe ich grosses Interesse an der Schulentwicklung von Seuzach.»

Die Doppelbelastung von Präsidium und Gemeinderat, die im Falle einer Wahl auf ihn zukommen würde, sei ihm bewusst, sagt er. «Sie ist auch für mich ein Risiko.» Er spüre jedoch einen starken Rückhalt vom Gremium und seiner Familie. «Auch aus dem Gemeinderat kommen positive Signale.»