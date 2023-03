Zufallsforscher im Interview – «Erfolgreiche Menschen sagen dann oft: ‹Na, da habe ich Glück gehabt›» Zufall ist oft der Ausgangspunkt für die wichtigsten Entwicklungen im Leben, sagt Zufallsforscher Christian Busch. Er sagt, es gibt klare Strategien, um mehr glückliche Zufälle zu erleben. Fabrice Braun

Ein Jahrzehnt hat Christian Busch damit verbracht, zu erforschen, wie unerwartete Momente unseren sozialen Alltag erweitern. Foto: PD

Es ist ein glücklicher Zufall, dass Christian Busch Zeit hat für ein Interview. Denn der deutsche Wirtschaftswissenschaftler lebt in den USA, wo er an der New York University lehrt. In seinem Buch «Erfolgsfaktor Zufall», das am 28. Februar erschien, geht es darum, wie unverhoffte Momente das Leben beeinflussen – und wie man das Beste daraus macht, beruflich und privat. Busch verstaut seinen Koffer unter dem kleinen Tisch im übervollen Café und passt auf, dabei nicht gegen seinen Sitznachbarn zu stossen.