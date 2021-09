WM-Qualifkation live: Nordirland - Schweiz - Erfüllt die Nationalmannschaft ihre erste Pflicht unter Yakin?

Guten Abend aus Tuaisceart Éireann

Welcome to Northern Ireland (irisch: Tuaisceart Éireann), genauer gesagt in Belfast!

Hier im Windsor Park spielten die Schweizer zum letzten Mal vor knapp vier Jahren und gewannen 1:0. Auch damals in der WM-Qualifikation, an deren Ende das Ticket für die Weltmeisterschaft in Russland in die Taschen des Schweizerischen Fussballverbandes wanderte.

Die Ausgangslage ist heute eine ähnliche: Die Schweizer müssen diese Partie gewinnen, so wollen es die theoretischen Stärkeverhältnisse. Allerdings haben sich die Nordiren zuletzt in einen kleinen Rausch gespielt, mit einem 4:1-Sieg gegen Litauen. Das will etwas heissen: Denn diese Mannschaft hat 2019 zum letzten Mal mehr als ein Tor in einem Spiel erzielt.

Offensive Rauschzustände sind vorerst von den Schweizern nicht unbedingt zu erwarten. Der neue Nationaltrainer Murat Yakin hat das Team in ein leicht defensiveres Gewand gehüllt als sein Vorgänger Vladimir Petkovic. Zudem fehlen in Breel Embolo, Mario Gavranovic und Xherdan Shaqiri Spieler, die der Offensive zuträglich wären.

Richten müssen es andere. Wie schon gegen Italien. Es ist die erste echte Bewährungsprobe unter Yakin, während die Schweizer gegen Italien fast nur gewinnen konnten.