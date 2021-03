Uni-Angehöriger verweigert weiter Auskunft – Erhält die Universität Zürich eine Professur für Bro Culture? Philipp Theisohn schreibt in der NZZ eine Lobeshymne auf das Buch eines Freundes. Das wirft Fragen auf. Doch der Professor schweigt. Andreas Tobler

Nah dran: Philipp Theisohn ist einer der interessantesten und umtriebigsten Uniprofs in der Schweiz. Aber wenn kritische Fragen gestellt werden, schweigt er lieber. Foto: Sabina Bobst

Freundschaften können etwas Schönes sein. Aber auch zum Problem werden, wenn sie sich mit Beruflichem vermischen. Protagonist einer solchen Problemgeschichte ist Philipp Theisohn, Germanistikprofessor an der Uni Zürich, fraglos einer der interessantesten Köpfe, die zurzeit das literaturwissenschaftliche Feld beackern.

Aber Theisohn ist sehr nah dran an den Autorinnen und Autoren. So nah, dass er als Mitglied einer Fachkommission bei Pro Helvetia wiederholt in den Ausstand treten musste, so etwa einmal beim Schweizer Autor Christian Kracht, mit dem Theisohn in «naher Verbindung» steht, also mit ihm befreundet ist. (Kracht erhielt dann von Pro Helvetia 25'000 Franken).