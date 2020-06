Final bei «Bachelorette» – Erhält Mike die letzte Rose? Ob der ruhige Mike aus Ellikon an der Thur oder der selbstsichere Giovanni aus Opfikon das Herz von Bachelorette Chanelle Wyrsch erobert hat, zeigt 3+ heute Abend im Final. Nadja Ehrbar

Im Final dürfen sie zittern: Mike Rothlin (l.) und Giovanni Caputo. Foto: 3+

Am vergangenen Montag, zu später Stunde, waren es nur noch zwei: Bachelorette Chanelle Wyrsch hatte für den 21-jährigen Marko Osmakcic aus Rafz keine Rose mehr übrig. Der Tennislehrer musste seine Koffer packen und in die Schweiz zurückreisen. Noch hoffen dürfen aber Mike Rothlin aus Ellikon an der Thur und Giovanni Caputo aus Opfikon.