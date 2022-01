Missstände im Sozialamt Dübendorf – «Erhebliche Fehler», «Irreführung der Stimmberechtigten» und «Führungsschwäche» Eine externe Untersuchung geht mit dem Sozialamt Dübendorf hart ins Gericht. Vier Personen stehen dabei besonders im Fokus. Martin Sturzenegger

Wichtige Zeugin für die Administrativuntersuchung: Die ehemalige Sozialhilfeempfängerin Mona Rucker. Foto: Urs Jaudas

Mona Rucker ist erleichtert. Die ehemalige Sozialhilfebezügerin aus Dübendorf sagt: «Endlich werden diese Missstände aufgezeigt – schwarz auf weiss.» Die 59-Jährige ist eine der insgesamt 35 Personen, die für die «Administrativuntersuchung Sozialhilfe Stadt Dübendorf» befragt wurden. Ihr Name wurde geändert, da sie in der Öffentlichkeit nicht erkannt werden will.