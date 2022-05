Kolumne «Tribüne» – Erinnerungen sammeln Die Kreativität und die Liebe für das Leben eines unheilbar kranken Mannes haben der «Landbote»-Kolumnistin imponiert und sie nachdenklich gemacht. Franziska von Grünigen

Auf seinem Instagram-Account hielt Tinu jeden Tag einen Moment fest, der ihn glücklich machte. Foto: Fotoarchiv

Tinu (45 †) war ein Sammler. Ein Sammler von schönen Augenblicken, von Familienmomenten, von Spitznamen, von Dolendeckel-Fotos, von Wichtigem und Unwichtigem, von Kleinem und Grossem.

Vermutlich kennen Sie Tinu nicht. Ich selbst habe ihn auch erst vor einem Monat kennen gelernt. Als Audiobiografin durfte ich mit ihm eine Erinnerung für seine Kinder aufnehmen, damit ihnen die Stimme bleibt, wenn ihr Vater, unheilbar an Magenkrebs erkrankt, mal nicht mehr ist.

«Tinus Hörschatz war ein Projekt, mit dem er noch zu Lebzeiten Erinnerungen schaffen wollte.»

Bei den Aufnahmen für diesen «Hörschatz», den der gleichnamige gemeinnützige Verein ermöglichte, hat Tinu mich inspiriert. Deshalb möchte ich Ihnen hier von ihm erzählen – und von seiner Art, sein Leben festzuhalten. Denn Tinus Hörschatz, sein akustisches Vermächtnis für seine Teenager-Kinder, war nur eines von mehreren Projekten, mit denen er noch zu Lebzeiten Erinnerungen schaffen wollte: In mehreren Videogesprächen hatte Tinu zuvor zusammen mit seinem Bruder auf die gemeinsame Kindheit zurückgeblickt.

Für ein Buch, das eine befreundete Grafikerin für ihn gestalten wird, hielt er sein Leben in unzähligen Listen fest. Listen von Hotels, in denen er geschlafen hat, von Spitznamen, die ihm gegeben wurden, von Fluggesellschaften, mit denen er zu seinen vielen Expeditionen in fremde Länder geflogen war.

Auf seinem Instagram-Account, nur für seine Familie freigegeben, wollte er ein Jahr lang jeden Tag fotografisch einen Moment festhalten, der ihn glücklich macht. «Um zu zeigen, dass das Leben auch in dieser Scheisssituation lebenswert ist.» Am 6. April war es das Foto unserer Hörschatz-Aufnahmen.

Tinu konnte sein Glücksjahr auf Instagram nicht mehr vollmachen. Rund drei Wochen nach unseren Aufnahmen ist er in Ruhe verstorben.

Tinus Kreativität und seine Liebe fürs Leben und dessen schöne Momente imponierten mir und machten mich gleichzeitig nachdenklich: Wie wäre es, mit solchen Projekten bereits dann zu beginnen, wenn wir uns noch mitten im Leben wähnen? Welche Liste dürfte in Ihrer Sammlung keinesfalls fehlen? Und welcher Moment wird es heute wohl in Ihr Glücksalbum schaffen?

