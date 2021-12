Ersatz für Remo Arnold – Eris Abedini vor Rückkehr zum FCW Der Tessiner Eris Abedini soll im zentralen, defensiven Mittelfeld die Lücke stopfen, die durch den verletzungsbedingten Ausfall Remo Arnolds entstanden ist. hjs

Eris Abedini (rechts) spielte schon im Frühling 2019 für den FCW. Foto: Madeleine Schoder

Der FC Winterthur hat sich über Weihnachten umgesehen, die Lücke zu stopfen, die durch den mehrmonatigen verletzungsbedingten Ausfall Remo Arnolds im zentralen, defensiven Mittelfeld entstanden ist. Fündig geworden ist der Verein offenbar bei einem alten Bekannten, bei Eris Abedini, einem Tessiner, der schon im Frühjahr 2019 auf der Schützenwiese spielte.

Damals spielte er als Leihgabe des FC Lugano regelmässig und mit zunehmend positiver Tendenz. Dennoch zog er im Herbst 2019 weiter und spielte danach ein Jahr als absolute Stammkraft beim FC Wil. Im Herbst 2020 wechselte er, diesmal definitiv, nach Granada. Dort spielte er zwar nie in «La Liga», aber wiederholt bei Granada B in der viertklassigen «Segunda RFEF». Granada war also kein Erfolg, im vergangenen September kehrte Abedini zum FC Chiasso zurück, für den er schon vor seinem Wechsel nach Winterthur in der Challenge League gespielt hat. Dort war er, bis zu einer Verletzung, Stammkraft in der Promotion League. Der im Tessin aufgewachsene Kosovare spielte bis zur U20-Auswahl für die Schweiz, zuletzt für die U21 des Kosovo.